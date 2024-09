Londrina EC zera departamento médico na reta final da Série C

No momento mais importante da Série C, o técnico Claudinei Oliveira ganha o retorno de jogadores importantes na busca pelo acesso.





Depois de conviver com vários problemas físicos ao longo da competição, o Londrina não tem jogadores lesionados e contará com força máxima para as duas rodadas finais do Brasileiro.



Após muito tempo, o departamento médico do LEC está zerado. O único que continua fazendo fisioterapia é o goleiro Arthur, que passou por uma cirurgia no quadril. O goleiro, no entanto, só volta a jogar em 2025 e não deve permanecer no clube, já que pertence ao Azuriz.







Os últimos a serem liberados foram os atacantes Henrique e Pablo, além do lateral Caio Roque. Entre os três, o que ficou mais tempo ausente foi Henrique, em razão de uma lesão muscular na coxa.

Henrique se machucou na primeira rodada do quadrangular, quando o LEC perdeu para o Athletic por 3 a 2, no estádio do Café, com dois gols do atacante.





O jogador ficou de fora das últimas três partidas e voltou a treinar normalmente na terça-feira (24). Está à disposição do treinador, mas como ficou mais de três semanas sem treinar, deve começar no banco de reservas no domingo (29) contra a Ferroviária. A tendência é que Calyson siga entre os titulares.

Henrique é um dos principais nomes do ataque alviceleste nesta série C e volta em um momento crucial do Brasileiro.





Na rodada passada, Claudinei Oliveira já pôde contar também com o zagueiro João Maistro, que desfalcou a equipe em duas partidas. Maistro ficou no banco contra o Ypiranga e entrou nos minutos finais do jogo no Rio Grande do Sul. O zagueiro deve ser opção mais uma vez entre os reservas no domingo e a dupla de zagueiros terá Rayan e Rayan Ribeiro.





