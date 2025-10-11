Londrina está em alerta para temporais neste domingo

O Dia de Nossa Senhora Aparecida é comemorado neste domingo, dia 12 de outubro, e é marcado por inúmeras celebrações em homenagem à Padroeira do Brasil. Em Londrina, os fiéis devem ficar atentos às condições climáticas, já que há previsão de temporais para a tarde e a noite de domingo, com a possibilidade de rajadas de vento e até mesmo a queda de granizo.





O meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), explica que o alerta de temporais vale para quase todo o estado, incluindo as regiões Norte, Norte Pioneiro, Noroeste, Centro, Campos Gerais e Sudoeste, sendo que em parte desta última os temporais podem ser ainda mais intensos. Na Região Metropolitana de Curitiba e no litoral, o risco de temporais é menor.

O especialista detalha que, na região de Londrina, a chuva mais intensa deve se concentrar entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira (13), com um acumulado superior a 30 milímetros de chuva no período. “A partir da tarde de domingo já tem uma condição de chuva, mas entre noite e madrugada, na virada para segunda, é que o tempo vai ficar mais instável no Norte”, explica.





Além da chuva, segundo ele, também é característico dos temporais as rajadas de vento e a queda de granizo, mas essa não é uma condição generalizada, ou seja, pode acontecer apenas em pontos específicos.

O meteorologista aponta que os temporais, com a presença de granizo e vento, são característicos da estação e estão dentro da normalidade para a primavera, já que existe a junção da umidade com o calor.

Apesar do início de semana chuvoso, o tempo deve voltar a ficar estável já na terça-feira (14), com temperaturas próximas da casa dos 28°C, com o deslocamento da frente fria em direção ao estado de São Paulo.

O tempo deve permanecer estável ao longo da semana, sendo que a chuva deve retornar com intensidade somente no fim de semana, com previsão de mais de 55 milímetros para o sábado (18) e domingo (19).





Até o momento, Londrina registrou um acumulado de cerca de 30 milímetros de chuva em outubro, muito abaixo da média, que fica entre 150 e 160 milímetros no período, de acordo com dados do Atlas Climático do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Granizo em Cornélio

No final da tarde desta sexta-feira (10), um temporal atingiu o município de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) e provocou a queda intensa de granizo devido a presença de ar quente e úmido. “Antes, a temperatura era de quase 40°C na região, sendo que a disponibilidade de umidade facilita a intensificação das nuvens cumulonimbus, que tem gelo no interior”, detalha o meteorologista. Pelas imagens divulgadas em redes sociais, é possível ver a população assustada com o granizo sendo levado pela enxurrada.

Jacóbsen explica que a tempestade atravessou toda a cidade em um período de uma hora e também trouxe rajadas de vento superiores a 70 quilômetros por hora. A precipitação acumulada ficou próxima dos 30 milímetros. “Esse desenvolvimento de tempestades é muito rápido e muito típico da primavera”, complementa.



