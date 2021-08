Londrina fica em terceiro lugar na geração de emprego do Paraná

Londrina encerrou o segundo mês consecutivo de saldo positivo no emprego após saldo negativo no mês de maio. Em julho, a cidade gerou 859 vagas de emprego - resultado de 6.804 admissões e 5.945 demissões -, contra 1.287 em junho. O número representa um crescimento de 0,56% na comparação com o mês anterior e colocou o município no terceiro lugar na geração de empregos no Estado, atrás de Curitiba (4.440) e Maringá (1.009). Todos os cinco setores pesquisados apresentaram saldo positivo em Londrina, com destaque para Serviços (403), Indústria (192) e Comércio (163).

Os dados são do o Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quinta-feira (26) pelo NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas) da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal) campus Londrina.





