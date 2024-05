Londrina: Fórum da Fiep discute as demandas do setor produtivo

Avaliado em R$ 665,65 bilhões, o PIB (Produto Interno Bruto) do Paraná é o quarto maior do país, segundo dados do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) referentes a 2023. Desse total, R$ 145,53 bilhões foram gerados pela indústria e R$ 73,66 bilhões pela agropecuária. O setor produtivo paranaense avalia, no entanto, que esses resultados poderiam ser ainda mais expressivos com a solução de gargalos que impedem o avanço industrial no Estado.







As dificuldades na obtenção de mão de obra qualificada, problemas com o fornecimento de energia elétrica, que afetam o processo de automação das indústrias, a baixa automação e questões relacionadas à infraestrutura são os quatro principais desafios a serem superados para impulsionar os resultados da indústria no Paraná. “Temos esses quatro assuntos básicos e emergenciais”, apontou o membro do Conselho Deliberativo da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Valter Orsi, que coordenou, em Londrina, a realização do Fórum Regional da Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), promovido nesta sexta-feira (2).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O evento itinerante foi idealizado pela Fiep para mostrar a importância da indústria aos agentes transformadores, grupo do qual fazem parte lideranças empresariais, políticas e representantes de entidades públicas e da sociedade civil organizada. “O Paraná é a quarta força industrial do Brasil e com características de poder crescer cada vez mais. E a Região Norte é muito forte”, destacou o presidente da Fiep, Edson Vasconcelos. Diante desse potencial, é preciso insistir na importância da indústria como um dos tripés da economia e chamar a atenção do governo do Estado para a necessidade de criar condições favoráveis à política industrial.





Neste ano, o Fórum já passou por Cascavel, Francisco Beltrão e Maringá e até junho irá acontecer ainda em Irati, Ponta Grossa e Guarapuava, antes do encerramento, em Curitiba, onde as discussões deverão incorporar também as demandas do Litoral. O Fórum Regional da Fiep antecede o lançamento dos Fóruns Permanentes Regionais da Indústria, mantidos pela federação.

Publicidade





“É de extrema importância essa regionalização que a Fiep está fazendo no setor da indústria. A indústria, no Paraná, é muito focada na capital e Região Metropolitana. Colocando um fórum permanente aqui, para poder se trabalhar e ver as nossas dores, fortalece a nossa região. As pessoas que vão estar aqui, trabalhando no dia a dia, no fórum, vão estar muito ligadas à presidência da Fiep, em Curitiba”, disse o presidente da Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná), Fernando Moraes.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: