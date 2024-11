Londrina inaugura mais quatro totens da Guarda Municipal nesta quinta

A prefeitura de Londrina inaugura nesta quinta-feira (7) mais quatro totens de segurança da Guarda Civil Municipal. De acordo com o secretário da Defesa Social do município, Coronel Pedro Ramos, as instalações devem ser finalizadas até o fim do dia.





Os totens que começam a funcionar nesta quinta ficam na praça Tomi Nakagawa (região central), na praça Nishinomiya (região leste), no Lago Norte (no Cinco Conjuntos) e no Lago Igapó II (avenida Higienópolis esquina com a rua Joaquim de Matos Barreto).





A proposta inicial, segundo o secretário, era implementar mais 11 totens, mas, devido a questões orçamentárias, somente quatro foram aprovados. Contando com os novos, Londrina tem agora 12 equipamentos espalhados por diversas regiões. Eles estão na praça Dom Pedro I, no Centro de Artes e Esportes Unificados, no Bosque Central, na Concha Acústica, na praça do Complexo Esportivo do conjunto Maria Cecília, na praça da Bandeira, no Anfiteatro do Zerão e na rotatória do cruzamento das avenidas Ayrton Senna e Maringá. O investimento total é de R$ 5,7 milhões.

Ramos também explicou que a instalação tem o propósito de trazer mais segurança às famílias e empresários dos bairros, principalmente no período de fim de ano.





"A gente pode usar essa ferramenta já no final do ano, principalmento no Lago [Igapó II] que tem as festividades de Natal. É o caso também da região norte, em que estão sendo ampliados os serviços, inclusive com a colocação de containers e banheiros lá. Se não levarmos a segurança [para os espaços], os ambientes acabam sendo vandalizados e deteriorados."





O secretário também ressaltou que a experiência foi um sucesso, superando as expectativas da prefeitura. "Essa foi uma experiência bem-sucedida, basta ver os resultados que a gente obteve na praça Dom Pedro I e na [avenida] Ayrton Senna com a [avenida] Maringá, onde a gente zerou os tipos de problema existentes", pontuou.





Ramos disse que os totens podem ser considerados um trabalho consolidado em Londrina e que precisam ser ampliados nos próximos anos. "Onde há segurança, há a circulação de pessoas de bem. Inclusive, se a gente inaugurasse os 11 totens, a zona norte teria mais uma unidade, mas não está na nossa possibilidade orçamentária no momento", concluiu.