Prefeitura de Londrina lança mutirão ‘Viva o Centro’ com serviços variados

Nesta quarta-feira (15), a Prefeitura de Londrina deu início a um mutirão integrado de serviços envolvendo diferentes secretarias e órgãos municipais, que atuarão para levar melhorias à região central da cidade. A iniciativa lançada, denominada Viva o Centro, visa aprimorar os cuidados com essa área por meio de ações conjuntas para recuperar espaços e vias públicas, agregando limpeza urbana, manutenções, reformas e outras adequações.





Em sua edição inaugural, as atividades tiveram como ponto de concentração inicial, pela manhã, a Praça da Bandeira (Marechal Floriano Peixoto), localizada ao lado da Catedral Metropolitana, se estendendo a locais como o Bosque Central, Concha Acústica e outros.

Participaram dos trabalhos a Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), CMTU (Companhia Municipal de Trânsito de Trânsito e Urbanização) e Londrina Iluminação. Esta mobilização ocorreu, paralelamente, a outra ação integrada que teve como objetivo atender a população em situação de rua no Centro, nas proximidades do Teatro Ouro Verde.





O Viva o Centro é mais um pilar dentre as ações que contemplam esta região de Londrina, incluindo as abordagens sociais às pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, oferecendo encaminhamento aos serviços de assistência social e saúde, além das operações de segurança da Defesa Social de Londrina.

O prefeito Tiago Amaral circulou pelo Calçadão Central e outros pontos com sua equipe no decorrer dos trabalhos do mutirão. Ele enfatizou que o Viva o Centro também será levado aos bairros. Com relação à Praça da Bandeira, ele afirmou que este local histórico, bem como seu entorno, precisa de restauração urgente.





“Precisamos recuperar os bancos, que estão sem condição de uso, quebrados e sujos, bem como os lixos que estão sem manutenção. As equipes também vão fazer poda, capina, roçagem, e recuperar as caçadas, pois há idosos que caem e se machucam, além de fazer a manutenção da iluminação. Com relação aos pombos, que é um problema sanitário, determinei que a Sema nos apresente uma medida efetiva para controlar este grave problema. Começamos com este mutirão e depois vamos para os bairros. Além disso, temos um projeto amplo para recuperação do centro, o qual pretendemos executar em breve”, apontou.

O programa do mutirão prevê também reformas e pinturas, melhorias em pisos, iluminação pública, instalação de novos mobiliários, entre outras intervenções e ações estratégicas.





No trabalho inaugural, hoje (15), a Sema realizou a poda de árvores focada nas áreas de entorno do Bosque Central, por meio de sua coordenadoria de Apoio Operacional, contemplando pontos como as avenidas São Paulo e Rio de Janeiro, bem como a rua Pará. Os passeios internos do próprio Bosque também receberam atenção da Sema com a poda.

Para os próximos dias, há previsão que a equipe atue nas alamedas Miguel Blasi e Manoel Ribas, circundando a Catedral. Este serviço, de forma geral, já é executado rotineiramente pela Sema em bairros de todas as regiões de Londrina, atendendo um cronograma diário.





Londrina Iluminação

Equipes da LI estiveram presentes para promover a troca de lâmpadas avariadas, manutenção de luminárias e a limpeza de cabos de energia soltos ou mal ajustados.





O diretor-presidente da companhia, Renan Salvador, disse que essas ações iniciadas no quadrilátero central visam garantir segurança e conforto aos moradores e a toda população que passa diariamente pela área, mas que serão estendidas às demais regiões da cidade.

“Faremos a manutenção constante de todo o quadrilátero central, justamente para que possamos ter uma maior segurança e um melhor conforto de iluminação a quem visitar a região, sejam moradores, frequentadores e visitantes da nossa cidade. Hoje já contamos com um parque de iluminação 100% em LED em Londrina, e agora precisamos potencializar isso nesse curto espaço de tempo para deixar esse quadrilátero central extremamente ajustado. Começamos ali pelo centro, mas vamos refletir isso na cidade inteira”, afirmou.





Em relação especificamente à Praça da Bandeira, Salvador ponderou que estão em estudo ações que poderão ser feitas de modo a reforçar a iluminação para garantir segurança aos londrinenses sem descaracterizar esteticamente o espaço, que é tombado pelo município.

“Existe essa peculiaridade da Praça da Bandeira ser tombada e nós não vamos descaracterizar toda a história dela, então buscaremos entender como podemos aumentar o conforto e a segurança de iluminação dentro dessa praça, pensando novos pontos de iluminação, incluindo as copas das árvores. Tanto as luminárias como os postes instalados lá já existem há muitos anos, e a ideia é que a gente possa atualizar a forma com que a praça é iluminada sem perder a sua característica”, contextualizou.





Ações da CMTU





A CMTU participou da iniciativa com serviços de limpeza, manutenção e embelezamento de áreas públicas. As ações contemplaram o bosque Marechal Cândido Rondon, a praça Marechal Floriano Peixoto, a Concha Acústica e as alamedas Manoel Ribas e Miguel Blasi.





Entre os trabalhos em curso estão a capina e roçagem do mato; a retirada de lixo; a pintura do mobiliário urbano, que inclui bancos, floreiras e lixeiras; o reparo de corrimões, guarda-corpos e luminárias em metal; a substituição de cestos para o descarte de resíduos danificados; além do conserto de calçadas e áreas de passeio desniveladas ou esburacadas.





Os banheiros públicos da praça Marechal Floriano Peixoto estão ganhando novas cores, enquanto os meios-fios dos espaços atendidos têm sido pintados de branco. A medida visa aprimorar o aspecto visual dos locais e melhorar a segurança no trânsito por meio de uma melhor visualização dos limites das vias. As atividades foram iniciadas nesta quarta-feira (15) e devem ser concluídas na semana que vem.