Londrina lidera produção de milho verde no Paraná

Londrina lidera a produção de milho verde no Paraná, com o cultivo de 12 milhões de espigas em 300 hectares de terras em 2023. O levantamento foi realizado pelo Deral (Departamento de Economia Rural), órgão ligado à Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento).





O VBP (Valor Bruto de Produção), riqueza advinda da atividade em Londrina, alcançou R$ 13,9 milhões, respondendo por 8,5% do VBP da cultura no estado – R$ 163,3 milhões.

Edmar Gervasio, analista do Deral, explica que o milho verde, em geral, é um produto sazonal com consumo de certa forma restrito.





“Como Londrina é o segundo maior município do Estado e aliado a isso tem tradição agrícola, é natural que tenha a liderança na produção. Assim como a Região Metropolitana de Curitiba, com grande produção para atender a capital”, destaca





