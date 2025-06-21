Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
12 milhões de espigas em 2023

Londrina lidera produção de milho verde no Paraná

Lucas Catanho - Especial Para a Folha
21 jun 2025 às 12:07

Compartilhar notícia

Freepik
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Londrina lidera a produção de milho verde no Paraná, com o cultivo de 12 milhões de espigas em 300 hectares de terras em 2023. O levantamento foi realizado pelo Deral (Departamento de Economia Rural), órgão ligado à Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento).


O VBP (Valor Bruto de Produção), riqueza advinda da atividade em Londrina, alcançou R$ 13,9 milhões, respondendo por 8,5% do VBP da cultura no estado – R$ 163,3 milhões.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Edmar Gervasio, analista do Deral, explica que o milho verde, em geral, é um produto sazonal com consumo de certa forma restrito.


“Como Londrina é o segundo maior município do Estado e aliado a isso tem tradição agrícola, é natural que tenha a liderança na produção. Assim como a Região Metropolitana de Curitiba, com grande produção para atender a capital”, destaca


LEIA MAIS NA FOLHA


Imagem
Londrina lidera produção de milho verde no Paraná
Londrina é líder na produção de milho verde no Paraná, com 12 milhões de espigas em 2023, representando 8,5% do VBP estadual de R$ 163,3 milhões.
Logo Bonde
Foto de Perfil de Lucas Catanho - Especial Para a Folha /

Por Lucas Catanho - Especial Para a Folha .

Milho Londrina liderança
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas