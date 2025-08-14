Londrina mantém quadro estável de casos de dengue

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Londrina divulgou, nesta quinta-feira (14), novo boletim epidemiológico sobre a dengue. Os dados apontam que, do início do ano até o momento, foram registradas 20.299 notificações relacionadas à doença, das quais 4.589 foram confirmadas e 15.011 descartadas. Outros 699 casos seguem em análise e a cidade não registra novos óbitos, totalizando nove neste ano.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Além disso, o mapa que apresenta a incidência de casos notificados por área de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) apresenta um comportamento estável na curva epidemiológica da dengue nas últimas semanas. Com relação à chikungunya, o relatório aponta nove notificações. Uma delas foi confirmada (caso importado), sete descartadas e uma está em análise.





O gerente de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Nino Ribas, destacou que a manutenção do cenário positivo depende do esforço contínuo de toda a população. Segundo ele, mesmo com a redução da atividade do Aedes aegypti neste período, a desova do mosquito mantém o risco de proliferação. “Mudanças climáticas, como aumento de temperatura e umidade, favorecem a eclosão dos ovos, o que pode levar ao crescimento da população do mosquito e à maior transmissão de dengue, zika e chikungunya. Por isso, é fundamental que a comunidade siga engajada na eliminação de criadouros e nos cuidados com quintais”, afirmou.

Publicidade





Ribas informou que o município intensificou, recentemente, a limpeza em imóveis de pessoas em condição de acumulação de objetos, em uma ação conjunta da Vigilância Ambiental e a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). “A limpeza ocorre após responsável assinar um termo autorizando e se comprometendo a manter limpo”, contou.





Mutirão “Dia D” de Combate à Dengue

Publicidade





A SMS vai promover mais um Dia D contra a dengue, nesta sexta-feira (15), das 8h às 16h, e no sábado (16), das 8h às 11h. A atividade será concentrada no Jardim Santa Joana (Zona Sul), na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Itapoã. A localidade foi escolhida por apresentar aumento no número de casos notificados de dengue.

Publicidade





Na sexta-feira, os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) realizarão ações de orientação à população sobre medidas preventivas e eliminação de criadouros. No mesmo dia, a CMTU dará início à coleta de materiais que não têm serventia. No sábado, as ações terão continuidade com a CMTU realizando o recolhimento de materiais que podem acumular água e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti.





Outras ações em andamento

Publicidade





Mesmo com o cenário de estabilidade, a SMS prossegue com as ações de controle e prevenção, entre elas: Monitoramento Vetorial; Controle Mecânico e Ambiental (Eliminação de criadouros em visitas domiciliares; Mutirões com apoio intersetorial para remoção de inservíveis; Vistorias em imóveis especiais e pontos estratégicos); Controle Químico (Aplicação de UBV costal, fumacê, em áreas com transmissão ativa; Borrifação residual em locais de risco).

Publicidade





Também estão sendo feitas ações de Vigilância Epidemiológica (Busca ativa e visitas em imóveis com casos notificados; Emissão de boletins com análise de dados semanais); Educação e Mobilização Social (Campanhas educativas em escolas, unidades de saúde e comunidades; Envolvimento de lideranças e conselhos de saúde); Inovações Tecnológicas (Painéis interativos, mapas digitais; Automação de processos com scripts); Integração com a Atenção Primária (Participação dos ACS nas ações educativas e busca de sintomáticos; Articulação com UBS para ações territoriais conjuntas).









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.