Londrina: Manutenção emergencial afeta abastecimento de água na região Sul

Uma manutenção emergencial da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) está sendo ocorrendo em um trecho de rede na região Sul de Londrina nesta quarta-feira (19). Para a execução dos serviços, a empresa informa que foi necessário interromper o abastecimento de água nos jardins São Lourenço, Perobal e Franciscato. O trabalho deve ser concluído até o fim da tarde. A distribuição deve retornar ao normal à noite, de maneira gradativa.

Devem ser afetados principalmente quem não tem caixa d’água no imóvel, de acordo com recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A sugestão é que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de ao menos 500 litros. Dessa forma é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações, utilize o aplicativo Sanepar Mobile ou acesse o site: www.sanepar.com.br.