Londrina: obra da sede regional do Samu é adiada novamente

Um novo prazo de entrega foi dado à empresa do Rio Grande do Sul, responsável pela construção da nova sede regional do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), na zona leste de Londrina. A obra que, inicialmente estava prevista para ser entregue em julho de 2021, deverá ser concluída na segunda quinzena de novembro deste ano.





De acordo com o gestor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, Otavio Rubo Junior, o aditivo de prazo de 85 dias foi concedido no dia 20 de agosto, relativo a acréscimos de serviços, que também demandou um aditivo de valor de aproximadamente R$ 51 mil.

“Estamos praticamente na fase final do projeto. A parte de estrutura física já está pronta e estamos trabalhando agora na instalação do sistema lógico (informática e telefonia), no acesso de pedestres e de ambulâncias pela avenida Dez de Dezembro, assim como do reservatório de água e acabamento final”, diz.





A ordem de serviço da obra foi assinada em julho de 2020 e houve outras prorrogações de prazo, assim como a paralisação dos serviços no mês de abril, por quase 30 dias. A empreiteira havia deixado de executar os serviços após impasse com o município sobre o reequilíbrio econômico-financeiro autorizado pelo poder público. A nova sede do Samu tem investimento de R$ 5,2 milhões, sendo a maior parte do recurso proveniente do governo estadual.







