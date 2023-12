Londrina: obras na rua Francisco Salton são concluídas e trânsito é liberado

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, concluiu as obras na rua Francisco Salton, região sul, e liberou o trânsito na pista que estava interditada no trecho entre as ruas Luiz Lerco e José Roque Salto. A obra compreendeu uma área total de 3.849,27 m² e era uma reivindicação antiga dos moradores dessa área da cidade.





Além da pavimentação asfáltica, o local recebeu serviços de drenagem com implantação de elementos de galerias pluviais, contendo bocas de lobo, poços de visita e tubulação; terraplanagem, colocação de meio-fio e calçadas, remoção de troncos de árvores e raízes remanescentes, recape e novo asfalto, mais a sinalização viária. Os serviços iniciaram em agosto e foram realizados pela Obra Prima Engenharia, vencedora da licitação n° 118/2023. A Prefeitura de Londrina investiu R$ 989.140,63 nas melhorias.

O secretário da pasta, João Verçosa, afirmou que se trata de uma obra muito importante para a região, principalmente para os moradores que residem nas proximidades do Shopping Catuaí, onde há muitos condomínios de casas e edifícios. “Há uma grande população que mora nessa região e, a partir da duplicação que houve na rua Luís Lerco, essa via ser tornou importante no desvio para quem não quer passar pela avenida Ayrton Senna da Silva”, afirmou.





Verçosa acrescentou que a Francisco Salton é uma rua muito importante, porque há um fluxo grande de veículos e linhas de ônibus. “Cumprimos o que a administração disse com relação à execução de melhorias na infraestrutura de mobilidade nesta região. Na sequência, iniciaremos as obras na avenida Octavio Genta, que vai alavancar o crescimento na região, que tem uma expectativa grande de crescimento a curto prazo. Deverão surgir novos empreendimentos mobiliários e comerciais, dois supermercados vão se instalar na avenida e diversas obras até o próximo ano vão se concretizar”, apontou.