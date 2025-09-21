Londrina Pazeando promove neste domingo tradicional abraço no lago

A 25ª Semana Municipal da Paz de Londrina começa neste sábado (20) e segue até 30 de setembro. E como nos anos anteriores, o ponto alto da programação promete ser o Abraço no Lago pela Paz, que chega à 17ª edição em 2025. O tradicional evento, promovido pelo Compaz (Conselho Municipal da Cultura da Paz) e pela Organização da Sociedade Civil Londrina Pazeando, está marcado para o domingo (21), com concentração a partir das 7h.





A participação é gratuita e qualquer pessoa pode se juntar ao movimento no dia do abraço. O ponto de encontro será a avenida Higienópolis, entre o Iate Clube e a Academia ao Ar Livre do Igapó II.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na concentração, a expectativa dos organizadores é reunir representantes de entidades, escolas, empresas, associações e grupos culturais. Até as 10h, haverá apresentações musicais e artísticas em diferentes pontos do lago, criando um ambiente de celebração coletiva. Em seguida, o público se posicionará ao redor do Igapó para dar as mãos, em um pacto simbólico por um convívio social mais empático e solidário.





Publicidade

Uma das novidades de 2025 é o projeto de extensão Sarau, desenvolvido por estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina. A iniciativa levará mesas e cadeiras para a realização de oficinas de origami, crochê e xadrez, abertas a toda a comunidade.





Evento tradicional

Publicidade





Luiz Cláudio Galhardi, secretário do Compaz e gestor executivo do Londrina Pazeando, diz que o “Abraço no Lago pela Paz” vai ocorrer mesmo que o tempo esteja chuvoso e já conta com, pelo menos, 60 grupos.

Publicidade





“A gente espera mais de mil pessoas. Vamos fazer com chuva ou sem chuva, porque se tornou um evento icônico, um evento que marca presença em qualidade de vida, em cultura de paz, em saúde mental. Temos em torno de 60 grupos que se comprometeram a participar do movimento. Em um mundo de tantos conflitos, tantas guerras, violência e intolerância, a gente considera um movimento necessário e importante. E ele não é só um movimento de paz no sentido individual, é uma paz construída. Porque ‘pazear’ é um verbo que transforma a paz em ação”, afirmou.





Para quem não pode ou não quer sair de casa, a opção, explica Galhardi, é o abraço virtual, que já foi realizado em anos anteriores e volta agora em 2025.

Publicidade





Pela plataforma Manif.app (https://bit.ly/3ffLpfe), que não precisa de instalação no celular e é de uso livre, é possível criar um avatar próprio e ver todas as pessoas que participam do abraço virtual, além da localização delas em torno do lago. O Avatar dura apenas 24 horas, mas pode ser renovado até 21 de setembro, o dia do abraço.





Programação

Publicidade





Galhardi conta que a programação da semana em Londrina terá ainda uma série de outros eventos além do 17° Abraço no Lago pela Paz. “A gente terá uma semana estendida agora em 2025, com o Manifesto pela Destruição de Armas de Brinquedo, no dia 10 de outubro na Escola Municipal Anita Garibaldi, quando vamos destruir armas de brinquedo no pátio da escola. Outro evento novo, e muito importante, é a entrega do Selo Londrina Pazeando para a Empresa Embaixadora da Cultura de Paz. Temos trabalhado a cultura de paz em escolas municipais, com as universidades, com entidades, mas precisávamos nos aproximar das empresas”, explicou.

Publicidade





Na segunda-feira (22), haverá a posse dos novos conselheiros municipais da Cultura de Paz. Outra atividade de destaque na Semana Municipal da Paz, a ser realizada no dia 23, é um debate sobre “Descarbonização, Mudança de Matrizes Energéticas, Cidades Resilientes a Mudanças Climáticas”, afirmou. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma Sympla.





Instituída pela Lei Municipal nº 8.437 de 2001, a Semana Municipal da Paz tem como objetivo reafirmar as ações em prol da construção de uma cultura de paz e não-violência em Londrina.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.