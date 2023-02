Londrina: Praças da Juventude não recebem reformas desde a inauguração em 2013 e 2014

Em resposta a questionamentos feitos pela reportagem da FOLHA via Lei de Acesso à Informação, a FEL (Fundação de Esportes de Londrina) confirmou que as praças da Juventude das regiões Norte e Sul não receberam investimentos de melhorias ou reformas desde que foram inauguradas, em 2014 e 2013, respectivamente. Segundo a entidade, o que tem sido feito “são reparos a partir das necessidades e gastos com a manutenção”.





O resultado da falta de aplicação de recursos efetivos é o cenário de destruição e vandalismo que tomou conta dos dois espaços públicos. “Dá dó de ver desse jeito. A praça está praticamente abandonada, aqui só dá para frequentar durante o dia e se estiver mais gente usando, porque do contrário é perigoso. Falta mais atenção e cuidado”, lamentou o motorista de aplicativo João Henrique Batista, que mora nas proximidades da praça da zona norte.

Publicidade

Publicidade





As salas do lugar que no passado serviram para a prática de atividades estão com os vidros quebrados, com parte do forro arrancada e tem servido como moradia para pessoas em situação de rua. Nos banheiros perto da quadra a paisagem é ainda mais assustadora, com a estrutura totalmente pichada, danificada e com infiltrações. Na praça da zona sul a cena se repete, com rabiscos em paredes e vários objetos levados por criminosos. Na semana passada, um homem foi preso pela GM (Guarda Municipal) após tentar violentar sexualmente uma mulher dentro da área da praça.