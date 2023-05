Londrina: Prefeitura autoriza mais quatro meses para reforma do Terminal Central

A prefeitura decidiu dar mais quatro meses de prazo para a empresa – que tem sede na cidade – finalizar a reforma que está sendo executada desde outubro do ano passado no Terminal Central de Londrina. O término deveria acontecer neste mês, no entanto, com a prorrogação a nova data agora é o final de agosto. A empreiteira alegou, para pedir mais tempo, a necessidade de execução de serviços extras para os banheiros do subsolo, teto da plataforma de ônibus da plataforma inferior e sala de isenção tarifária.





No banheiro feminino perto da entrada da rua João Cândido, por exemplo, a construtora afirmou que durante a demolição do revestimento cerâmico das paredes foi observado que o revestimento argamassado precisa de reparos para que seja instalada cerâmica. Além disso, a Regional Planejamento e Construções Civis alertou que algumas áreas não foram liberadas para revitalização e o ritmo da obra está mais lento do que o previsto.

"Ocorre que desde o início do prazo de execução a contratada tem executado seus trabalhos com o Terminal Urbano Central em pleno funcionamento, o que exige logística diferenciada de planejamento de atividades da empresa com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), tanto para liberação de espaços previsto para execução, como também para serviços em locais de alto trânsito de usuários do terminal", elencou. Cerca de 35 mil pessoas passam pelo lugar diariamente.





A secretaria municipal de Obras e Pavimentação entendeu, a partir da avaliação do engenheiro responsável por acompanhar as intervenções, que as justificativas foram factíveis, recebendo aval também da secretaria municipal de Gestão Pública. Medição feita em abril indicou que foram executados 63% dos serviços previstos no projeto. A obra tem custo de R$ 2,3 milhões, recurso do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com contrapartida do município.