Londrina: prefeitura vai abrir 400 vagas de creche em bairros com excesso de demanda

A secretaria municipal de Educação de Londrina prevê um incremento de 400 novas vagas na rede ano que vem para crianças de 0 a 5 anos - tendo como foco principal aquelas de 0 a 3 anos, idade em que o ensino não é obrigatório, porém, a cidade tem atualmente uma fila de dois mil meninos e meninas. A abertura será por meio de parceria com instituições filantrópicas. Na segunda-feira (19) foi aberto o credenciamento para entidades, que pode ser feito até 17 de outubro.





Segundo Maria Tereza Paschoal de Moraes, todo o início de ano letivo a fila é zerada, no entanto, no decorrer dos meses volta a ser formada. “Estamos tendo uma procura muito grande por vagas no pós-pandemia. No meio do ano não costumamos ter vagas, mas no início sim. É normal este movimento, pois, a criança nasce e a família quer esperar para colocar na creche, espera acabar a licença-maternidade”, explicou a secretária municipal de Educação.

As novas vagas serão para regiões prioritárias, ou seja, com maior demanda. É o caso dos bairros Parigot de Souza e jardim Paulista, na zona norte, e Igapó e Mazzei, sul. “As instituições podem alugar o prédio, fazer adaptações, desde que seja na região específica que estamos indicando e com especificidades, como lactário, banheiro adaptado com cuba, no caso dos bebês”, pontuou. As entidades já conveniadas podem participar do credenciamento.







O planejamento da secretaria – seguindo o Plano Nacional de Educação - é atender 50% das crianças 0 a 3 anos nas creches até o final de 2024. “Estudos mostram que o desenvolvimento infantil e a aprendizagem acontecem de 0 a 6 anos. A creche não é só cuidar, o que os professores fazem no dia a dia tem a intenção pedagógica", defendeu. A rede municipal tem aproximadamente 6.300 alunos em CEIs (Centros de Educação Infantil).





