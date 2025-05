Londrina promove ações de combate à violência contra crianças e adolescentes

Anualmente, Londrina promove uma série de atividades da campanha Maio Laranja, focada na conscientização, prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. As ações são desenvolvidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com apoio do Conselho Tutelar e da Prefeitura de Londrina. Este ano, os trabalhos tiveram início na última segunda-feira (5) e se estenderão até 22 de maio.





O mês de maio foi escolhido em memória do caso Araceli Crespo, que foi vítima de violência sexual e assassinada, aos oito anos de idade, em 18 de maio de 1973. O 18 de maio se tornou, assim, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O principal objetivo da data é conscientizar todos sobre os direitos das crianças e adolescentes e engajar a sociedade no combate contra a violência e exploração desse público.





Como forma de propor a reflexão sobre o tema, no próximo dia 17 de maio, um sábado, às 8h30, o Conselho promoverá um ato público na área central de Londrina. Com uma concentração no Calçadão (em frente ao Banco do Brasil) e caminhada até a Concha Acústica, o evento contará com apresentações culturais e a presença de representantes de instituições públicas, entidades da sociedade civil, profissionais da rede de proteção e, principalmente, crianças e adolescentes atendidos por projetos e serviços da Rede Intersetorial de Proteção Municipal.

Feito pela primeira vez em 2013, o ato público vem crescendo a cada ano. Para esta próxima edição, está estimada a presença de 2 mil pessoas, aproximadamente.





O presidente do Conselho, Cláudio Márcio de Melo, destacou a relevância da data e da realização do ato: “Será um momento de mobilização com apresentações culturais, participação da rede de proteção e, principalmente, com a presença de quem acredita que proteger a infância é uma missão coletiva. Compareça, traga sua voz, sua presença e sua indignação. Porque esquecer é permitir, lembrar é combater”, declarou.

Ações prévias

Com programação iniciada no dia 5 de maio, a Rede Intersetorial de Proteção está realizando, até está quinta-feira (8), panfletagem nas escolas estaduais de Londrina. A iniciativa tem como objetivo convidar adolescentes e suas famílias para um ato público territorial, no sábado (10).





A panfletagem está ocorrendo durante o intervalo das aulas e busca atender escolas estaduais, conforme o seguinte cronograma: 5 de maio, Colégio Estadual Cívico-Militar Professora Adelia Dionisia Barbosa; 6 de maio, Colégio Estadual Professora Lucia Barros Lisboa; 7 de maio, Colégio Estadual Professora Roseli Piotto Roehrig; 8 de maio, Colégio Estadual Cívico-Militar Vista Bela.

Já o evento público, no dia 10, será realizado no CRAS Norte A, localizado na rua Julieta Leite de Carvalho, 65, no Conjunto Habitacional José Giordano, a partir das 8h. Para os participantes, o evento irá contar com brincadeiras, apresentações culturais e serviços para a sociedade.





A secretária municipal de Assistência Social, Marisol Chiesa, reforçou a importância da participação no encontro. “É um gesto poderoso de protagonismo. Ao marcharem pelas ruas, eles não apenas ecoam a importância do combate ao abuso e à exploração sexual, mas também se colocam como agentes de transformação em suas comunidades”, destacou.

Panfletagem no Calçadão





Além da panfletagem nas escolas, na semana do dia 12 a 16 de maio, a CMDCA fará uma panfletagem no Calçadão de Londrina, das 14h ás 16h, convidando todos para o Ato Público principal, no dia 17 de maio, um sábado.

Apesar de o foco do ato ser no público de crianças e adolescentes, o evento será aberto a todos os interessados. “Essa mobilização reforça a ideia de que ouvir a voz e envolver os adolescentes é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, segura e consciente. Convidamos todos a participar”, completou Chiesa.





A programação completa estará disponível pelo site do Conselho ou pelo Instagram.