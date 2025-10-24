Londrina promove campanha de coleta de resíduos especiais neste sábado

Neste sábado (25), a Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) promove a Campanha Londrina Lixo Zero 2025 - Coleta de Resíduos Especiais. A iniciativa integra a programação da Semana Lixo Zero Paraná. A ação será realizada no estacionamento do Anfiteatro do Zerão, em formato drive-thru, facilitando a entrega dos materiais diretamente dos veículos, sem a necessidade de desembarque.
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
A campanha tem como foco o descarte correto de resíduos especiais de origem domiciliar, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a saúde pública.
O que pode ser descartado?
A população poderá entregar uma ampla variedade de resíduos
que muitas vezes ficam esquecidos em casa por falta de informação sobre como
descartá-los corretamente. Entre os materiais aceitos estão:
·
Eletroeletrônicos e eletrodomésticos (celulares,
computadores, TVs, micro-ondas, geladeiras, fones de ouvido, etc.)
·
Medicamentos vencidos ou em desuso
·
Perfurocortantes e chapas de Raio-X
·
Embalagens vazias de óleo lubrificante
·
Pneus
·
Lâmpadas
·
Óleo vegetal usado
·
Lata contendo resto de tinta
Os resíduos serão recebidos por entidades gestoras de
logística reversa, que garantirão a destinação ambientalmente adequada dos
materiais.
Durante toda a campanha, equipes da Assessoria de
Educação Ambiental e da Gerência de Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos
da SEMA estarão no local para orientar os participantes sobre o descarte
correto de resíduos também no dia a dia, incentivando práticas sustentáveis e a
economia circular.
A campanha é também uma oportunidade de divulgar os pontos
permanentes de recebimento de resíduos especiais na cidade. Muitos cidadãos
preferem aproveitar essas ações para realizar o descarte, e isso gera impactos
positivos reais, evitando a contaminação do solo, da água e promovendo o
reaproveitamento de materiais.
Sobre o Paraná Lixo
Zero
A campanha integra a Semana Lixo Zero Paraná, que
acontece entre os dias 18 e 31 de outubro com mais de 70 ações
confirmadas em todo o Estado. Realizada pelo Instituto Sustentaris,
a semana mobiliza municípios, empresas, universidades e cidadãos para a
construção de uma sociedade mais consciente e sustentável.
Inspirada em práticas globais e na Lei Estadual nº
19.979/2019, a iniciativa busca reduzir a geração de resíduos e incentivar
a reutilização, reciclagem e compostagem, com o objetivo de minimizar o
envio de lixo para os aterros sanitários.
SERVIÇO:
Campanha Londrina Lixo Zero 2025 – Coleta de Resíduos
Especiais
Data: 25 de outubro de 2025
Horário: das 9h às 16h
Local: Estacionamento do Anfiteatro do Zerão
Formato: Drive-thru
Leve seus resíduos e contribua para uma Londrina mais limpa,
consciente e sustentável!
Para mais informações sobre a Semana Lixo Zero no Paraná,
acesse o site oficial do Paraná Lixo Zero e confira a programação
completa em todo o Estado.