Londrina promove campanha de coleta de resíduos especiais neste sábado

Neste sábado (25), a Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) promove a Campanha Londrina Lixo Zero 2025 - Coleta de Resíduos Especiais. A iniciativa integra a programação da Semana Lixo Zero Paraná. A ação será realizada no estacionamento do Anfiteatro do Zerão, em formato drive-thru, facilitando a entrega dos materiais diretamente dos veículos, sem a necessidade de desembarque.





A campanha tem como foco o descarte correto de resíduos especiais de origem domiciliar, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a saúde pública.





O que pode ser descartado?





A população poderá entregar uma ampla variedade de resíduos que muitas vezes ficam esquecidos em casa por falta de informação sobre como descartá-los corretamente. Entre os materiais aceitos estão:





· Eletroeletrônicos e eletrodomésticos (celulares, computadores, TVs, micro-ondas, geladeiras, fones de ouvido, etc.)

· Medicamentos vencidos ou em desuso

· Perfurocortantes e chapas de Raio-X

· Embalagens vazias de óleo lubrificante

· Pneus

· Lâmpadas

· Óleo vegetal usado

· Lata contendo resto de tinta





Os resíduos serão recebidos por entidades gestoras de logística reversa, que garantirão a destinação ambientalmente adequada dos materiais.





Durante toda a campanha, equipes da Assessoria de Educação Ambiental e da Gerência de Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos da SEMA estarão no local para orientar os participantes sobre o descarte correto de resíduos também no dia a dia, incentivando práticas sustentáveis e a economia circular.





A campanha é também uma oportunidade de divulgar os pontos permanentes de recebimento de resíduos especiais na cidade. Muitos cidadãos preferem aproveitar essas ações para realizar o descarte, e isso gera impactos positivos reais, evitando a contaminação do solo, da água e promovendo o reaproveitamento de materiais.





Sobre o Paraná Lixo Zero





A campanha integra a Semana Lixo Zero Paraná, que acontece entre os dias 18 e 31 de outubro com mais de 70 ações confirmadas em todo o Estado. Realizada pelo Instituto Sustentaris, a semana mobiliza municípios, empresas, universidades e cidadãos para a construção de uma sociedade mais consciente e sustentável.





Inspirada em práticas globais e na Lei Estadual nº 19.979/2019, a iniciativa busca reduzir a geração de resíduos e incentivar a reutilização, reciclagem e compostagem, com o objetivo de minimizar o envio de lixo para os aterros sanitários.





SERVIÇO:





Campanha Londrina Lixo Zero 2025 – Coleta de Resíduos Especiais

Data: 25 de outubro de 2025

Horário: das 9h às 16h

Local: Estacionamento do Anfiteatro do Zerão

Formato: Drive-thru





Leve seus resíduos e contribua para uma Londrina mais limpa, consciente e sustentável!

Para mais informações sobre a Semana Lixo Zero no Paraná, acesse o site oficial do Paraná Lixo Zero e confira a programação completa em todo o Estado.



