Londrina: psiquiatra promove palestra sobre riscos do tratamento medicamentoso associado ao álcool

A psiquiatra Alessandra Diehl irá ministrar a palestra “Riscos do tratamento medicamentoso associado ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas”, no dia 12 de abril, nas instalações do Santuário Nossa Senhora Aparecida, localizado na rua Grajaú, n. 257, no Jardim Vila Nova, em Londrina. O evento é gratuito e aberto ao público.





Para participar, não é necessário fazer inscrição prévia, basta que o interessado leve um prato de doce ou salgado para compartilhar ao final da palestra, em um delicioso café da tarde.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A palestra é promovida pelo Grupo de Apoio Amor-Exigente de Londrina, sendo o terceiro encontro do ano das Famílias e da Sobriedade.





Diehl também é educadora sexual, escritora, especialista em dependência química e sexualidade humana. É mestre e doutora em Ciências pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Tem pós-doutorado pela USP (Universidade de São Paulo), EERP (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto). Integra o Conselho Consultivo da Abead (Associação Brasileira de Estudos de Álcool e outras Drogas).





Mais informações com Rejane pelo WhatsApp (43) 99951-5288 ou pela página do Instagram: @dra.alessandradiehl