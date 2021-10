Londrina realiza ação para contratação de trabalhadores com deficiência

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), realiza, neste mês, uma ação voltada para o trabalhador com deficiência, o ”Dia D”. Foram viabilizadas dezenas de oportunidades de grandes empresas de Londrina exclusivas para o trabalhador PCD.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O evento será online e conta com uma ferramenta exclusiva dentro do site da Prefeitura. Para conferir todas as chances de emprego oportunizadas por meio da SMTER e já se candidatar para aquelas que desejar, basta o trabalhador acessar o site.

Continua depois da publicidade





As chances de emprego contemplam os mais variados cargos e grande parte delas não exigem experiência profissional prévia. Para aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), uma boa notícia. Atualmente, aqueles que se inserirem no mercado formal continuam recebendo o equivalente a 50% do BPC enquanto estiveram trabalhando. Antes, o benefício ficava suspenso enquanto o trabalhador estivesse empregado.





Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, essa ação tem um caráter social tão importante quanto o profissional. “Sabemos que o trabalho é fundamental na construção de identidade. Por isso, além da fonte de renda, o emprego também é um instrumento de socialização e pertencimento. O trabalhador PCD é uma força produtiva extremamente capaz e, cada vez mais, as empresas têm se atentado para isso”, pontuou.

Continua depois da publicidade