Londrina recebe a quinta etapa da Fórmula Truck neste domingo

A quinta etapa da Fórmula Truck agita o Autódromo Internacional Ayrton Senna de Londrina neste fim de semana . A expectativa da organização é de um grande público. A programação no domingo (4) começa a partir das 9h.







Mas já neste sábado (3) acontecem os treinos livres e classificatórios. Junto com a etapa da Truck, o autódromo londrinense receberá corridas do Campeonato Paranaense e do Metropolitano de Marcas de Londrina.

Uma das novidades da corrida em Londrina será o piloto catarinense Léo Barramacher, que vai competir nas duas categorias da Truck: GT Truck e F-Truck. Será a primeira vez que um mesmo piloto dirige nas duas categorias em um mesmo dia.





Nas duas categorias, Léo Barramacher irá competir com um caminhão Volvo. Na categoria GT Truck irá pilotar um Volvo FH12 e na F-Truck um NL12, ambos com o numeral 08.





Barramacher explica que sua equipe tem dois caminhões, um para cada categoria. Como está sem piloto para a F-Truck e as categorias foram separadas, surgiu a oportunidade dele mesmo pilotar nas duas.





