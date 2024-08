Londrina recebe Centro de Inteligência Operacional para transporte coletivo

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) inaugurou na quarta-feira (28) o Ciop (Centro de Inteligência Operacional) de Londrina e deu início à utilização do Sistema de Transporte Inteligente (ITS, na sigla em inglês), classe mundial, no gerenciamento do transporte coletivo da cidade. As duas novidades, presentes em países da América do Norte e Europa, empregam tecnologia e inovação para garantir regularidade, pontualidade e frequência na prestação do serviço e, assim, oferecer previsibilidade e qualidade aos passageiros.





Instalado no prédio da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, no Parque Tecnológico Francisco Sciarra, zona leste, a estrutura abriga equipes da CMTU e das concessionárias TCGL e Londrisul, responsáveis por planejar, gerenciar, controlar e executar a operação do serviço de transporte público coletivo do Município. O Ciop dispõe de um amplo espaço com videowall, cujas telas digitais exibem em tempo real informações de gestão e de operação extraídas do sistema ITS. A apresentação dos dados, no entanto, integra apenas uma das etapas de utilização dessa tecnologia.

Para que o objetivo principal das ferramentas seja alcançado são exigidos indicadores de performance que garantem a confiabilidade do serviço. E, para que esses parâmetros sejam exibidos, é necessário antes um intenso trabalho de planejamento em ambiente de software.





É nessa fase que a CMTU prepara a rede de transporte coletivo, projetando e traçando as linhas de ônibus, identificando locais de embarque e desembarque, estabelecendo pontos de controle de passagem, definindo tempos de viagem e as tabelas horárias. Todas essas informações são disponibilizadas, por meio de sistema, às empresas TCGL e Londrisul para atribuição de veículos e motoristas.

Na sequência, o planejamento e a programação são encaminhados para o sistema de gestão e controle da execução do serviço. Nesta etapa, episódios como atrasos, adiantamentos, desvios dos ônibus, bem como o registro de outros eventos em desacordo com o que foi previamente estabelecido, fazem com que o sistema emita alertas, possibilitando que o time de gestão e controle possa intervir na operação em tempo real, acionando os motoristas ou os fiscais nos terminais de integração - munidos de tablets – para solucionar os incidentes identificados. A resolução dos casos, por exemplo, pode passar pelo acionamento de condutores e carros reservas.





DO PLANEJAMENTO À EXECUÇÃO

De acordo com o diretor de Transportes da CMTU, Wilson de Jesus, é preciso diferenciar o ITS classe mundial de um sistema de rastreamento. “O ITS classe mundial utiliza o que há de melhor para gestão do serviço de transporte coletivo, desde o planejamento até a sua execução, com a possibilidade de intervenção, em tempo real, na operação. Os sistemas de rastreamento, por outro lado, se limitam ao simples monitoramento da localização dos ônibus. Inovação e inteligência diferem o CiOp dos CCO’s de rastreamento”, explicou.

Com implantação destes sistemas será disponibilizado aos usuários um serviço de informações em tempo real, composto por painéis e sistema de áudio nos terminais, avisos de próxima parada durante os deslocamentos nos ônibus e, também, por meio da plataforma MOV BusTime. Isso permitirá que os usuários possam obter as informações necessárias para planejar suas viagens e economizar tempo.





O diretor-presidente da CMTU, Neto Almeida, ressaltou que toda a concepção do espaço, incluindo as etapas de implementação das inovações, foram coordenadas por técnicos da própria companhia. O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Cortez, lembrou que as iniciativas são fruto do processo licitatório da concessão do serviço de transporte público coletivo de Londrina, ocorrido em 2019. “Os impactos da pandemia adiaram o processo de implementação do ITS, mas havia o compromisso de que se tornaria realidade."

Para o prefeito Marcelo Belinati, Londrina inova mais uma vez no quesito transparência ao reunir, no Ciop, o poder público e os prestadores de serviço num mesmo espaço físico, unindo quem planeja e fiscaliza com quem executa o serviço, facilitando a tomada de decisões e proporcionando um atendimento mais eficiente à população. “A população que mais precisa dos ônibus vai contar com o que há de melhor e mais moderno no que diz respeito ao gerenciamento do transporte."





Mais informações sobre parte do serviço de informações em tempo real aos passageiros está no www.mov1.com.br .





