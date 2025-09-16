Londrina recebe encontro para debater os dilemas da população em situação de rua

Com o objetivo de planejar ações e buscar soluções construtivas para lidar com a realidade da população em situação de rua, Londrina recebe na quinta-feira (18), às 19h30, uma reunião pública para a discussão do assunto. Com o tema "População em Situação de Rua: Dignidade, Direitos e Políticas Públicas”, o evento é uma iniciativa da deputada federal Carol Dartora (PT-PR) em parceria com a vereadora Paula Vicente (PT).





O encontro acontecerá no Plenário da Câmara Municipal de Londrina, que cedeu o espaço para a realização do evento. A reunião é uma iniciativa conjunta e independente para promover o debate de forma autônoma, com o objetivo de fortalecer a participação popular e construir soluções coletivas.

Em Londrina, a realidade da população em situação de rua tem se agravado nos últimos anos. De acordo com levantamentos locais, o número de pessoas vivendo nas ruas cresceu de forma expressiva, resultado do aumento da desigualdade social e da precarização do acesso à moradia. Embora a cidade conte com serviços de acolhimento e políticas voltadas ao atendimento emergencial, especialistas e movimentos sociais apontam que ainda faltam ações estruturantes que garantam o direito à moradia digna, acesso integral à saúde, oportunidades de trabalho e medidas de proteção contra a violência, especialmente diante do aumento de casos de violações de direitos contra esse grupo vulnerabilizado.





A reunião pretende reunir especialistas, movimentos sociais, entidades, gestores públicos e a comunidade londrinense para discutir medidas concretas que garantam direitos, dignidade e inclusão social à população em situação de rua, realidade que afeta centenas de pessoas na cidade.

De acordo com a vereadora Paula Vicente, a reunião será um momento para dar centralidade às vozes da população em situação de rua e construir propostas que enfrentem a exclusão social. Vicente ainda reforça que o objetivo é “ampliar o diálogo e fortalecer políticas públicas que assegurem direitos humanos e dignidade em Londrina”.





A participação da comunidade é aberta e gratuita.

Informações sobre a reunião pública:





Data: 18/09

Horário: 19h30

Local de realização: Câmara Municipal de Londrina



