Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
4 e 5 de outubro

Londrina recebe eventos de saúde e empoderamento feminino nas comunidades de terreiro

Redação Bonde com assessoria de imprensa
02 out 2025 às 17:31

Compartilhar notícia

Reprodução/ Instagram
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O Ylê Axé Ópó Omim I - Núcleo Renafro Londrina (Rua Maria José da Silva, 17) prepara-se para a realização dos tradicionais eventos anuais de saúde e empoderamento feminino nas comunidades de terreiro. O XII Encontro Municipal da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde e o VIII Encontro Municipal Mulheres de Axé acontecerão nos dias 4 e 5 de outubro de 2025, em Londrina.


Com o objetivo de promover políticas de saúde e equidade de gênero, o evento será uma oportunidade única de debater a saúde das comunidades de terreiro e as condições de vida das mulheres de matriz africana. 

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Logo do Portal Bonde

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Publicidade
Publicidade


O XII Encontro da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde abordará o acesso à saúde, direitos humanos e as especificidades das comunidades de terreiro. Já o VIII Encontro Mulheres de Axé dará destaque ao empoderamento feminino, discutindo políticas públicas voltadas às mulheres de axé, além de promover ações afirmativas para esse público.


A iyalorixá Mãe Omin, liderança do Ylê Axé Ópó Omim I, reforça a importância do evento. “Nossa vida é um encanto da natureza, nossa mediunidade e nossas necessidades espirituais. A morada do nosso corpo é muito sagrada e nós temos que cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Por isso, a Política de Saúde Integral da População Negra nos reconhece como SUS Comunidade de Terreiro. Por meio da nossa parceria com o município e com a Renafro podemos discutir sobre o que nos faz mal e agregar o que nos faz bem. O que precisamos é destas políticas e destas discussões de saúde, violência e direitos do dia a dia para que possamos fazer um relatório e repassar para as autoridades competentes.”

Publicidade


Programação: Mesas de debate e participação das lideranças de terreiro


Os dois encontros contarão com mesas de debate, painéis interativos e rodas de conversa, reunindo líderes religiosos, ativistas e especialistas em saúde pública. Entre os principais temas estarão:

Publicidade


- Políticas de saúde para comunidades afro-brasileiras


- Acesso à saúde para mulheres de terreiro

Publicidade


- Desafios e avanços no empoderamento das mulheres de axé


- Políticas públicas inclusivas e de proteção à mulher negra

Publicidade


Serviço:


O que: XII Encontro Municipal da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde e o VIII Encontro Municipal Mulheres de Axé

Publicidade

Onde: Ylê Axé Ópó Omim I - Núcleo Renafro Londrina, rua Maria José da Silva, 17

Quando: 4 e 5 de outubro de 2025

Cadastre-se em nossa newsletter

Mais informações: @yleaxeopoomim no Instagram


Divulgação
Londrina Saúde eventos terreiro religião de matriz africana
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas