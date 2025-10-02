Londrina recebe eventos de saúde e empoderamento feminino nas comunidades de terreiro

O Ylê Axé Ópó Omim I - Núcleo Renafro Londrina (Rua Maria José da Silva, 17) prepara-se para a realização dos tradicionais eventos anuais de saúde e empoderamento feminino nas comunidades de terreiro. O XII Encontro Municipal da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde e o VIII Encontro Municipal Mulheres de Axé acontecerão nos dias 4 e 5 de outubro de 2025, em Londrina.
Com o objetivo de promover políticas de saúde e equidade de gênero, o evento será uma oportunidade única de debater a saúde das comunidades de terreiro e as condições de vida das mulheres de matriz africana.
O XII Encontro da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde abordará o acesso à saúde, direitos humanos e as especificidades das comunidades de terreiro. Já o VIII Encontro Mulheres de Axé dará destaque ao empoderamento feminino, discutindo políticas públicas voltadas às mulheres de axé, além de promover ações afirmativas para esse público.
A iyalorixá Mãe Omin, liderança do Ylê Axé Ópó Omim I, reforça a importância do evento. “Nossa vida é um encanto da natureza, nossa mediunidade e nossas necessidades espirituais. A morada do nosso corpo é muito sagrada e nós temos que cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Por isso, a Política de Saúde Integral da População Negra nos reconhece como SUS Comunidade de Terreiro. Por meio da nossa parceria com o município e com a Renafro podemos discutir sobre o que nos faz mal e agregar o que nos faz bem. O que precisamos é destas políticas e destas discussões de saúde, violência e direitos do dia a dia para que possamos fazer um relatório e repassar para as autoridades competentes.”
Programação: Mesas de debate e participação das lideranças de terreiro
Os dois encontros contarão com mesas de debate, painéis interativos e rodas de conversa, reunindo líderes religiosos, ativistas e especialistas em saúde pública. Entre os principais temas estarão:
- Políticas de saúde para comunidades afro-brasileiras
- Acesso à saúde para mulheres de terreiro
- Desafios e avanços no empoderamento das mulheres de axé
- Políticas públicas inclusivas e de proteção à mulher negra
Serviço:
O que: XII Encontro Municipal da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde e o VIII Encontro Municipal Mulheres de Axé
Onde: Ylê Axé Ópó Omim I - Núcleo Renafro Londrina, rua Maria José da Silva, 17
Quando: 4 e 5 de outubro de 2025
Mais informações: @yleaxeopoomim no Instagram