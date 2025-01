Londrina recebe novas doses da vacina contra a covid-19

A Prefeitura Municipal de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) recebeu, nesta sexta-feira (17), 3.580 doses da vacina contra a covid-19. Destas, 2.500 doses são do laboratório Zalika, destinadas para o público adulto, e 1.080 doses são destinadas ao público infantil.





A remessa será retirada na 17° Regional de Saúde no período da tarde, e será distribuída para as 54 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município a partir das manhã de segunda-feira (20). Todas as unidades estarão abastecidas com a vacina na terça-feira (21).

O público alvo da vacina são: gestantes, que devem tomar uma dose da vacina atualizada a cada gestação; grupos especiais, que tomam uma dose anual; idosos e imunossuprimidos tomam duas doses da vacina atualizada, respeitando o intervalo mínimo de seis meses entre as doses; crianças de seis meses a menores de 5 anos; e para o público em geral, podem se vacinar aqueles que nunca tomaram nenhuma dose do imunizante contra a covid-19.





A secretária de Saúde interina, Rita Domansky, reforça a importância da alta cobertura vacinal para se manter o controle da doença.





“É imprescindível que as pessoas procurem manter a vacinação contra a Covid-19 em dia, pois a vacinação é a forma mais efetiva de se manter os índices de transmissão da doença baixos e controlados. A vacinação é um ato de cidadania”, enfatizou.