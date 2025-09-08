Londrina recebe último lote de ônibus novos de 2025

A Prefeitura de Londrina entregou, nesta segunda-feira (8), o último lote de veículos novos do transporte coletivo da cidade. A entrega – seis ônibus da Londrisul – foi feita pelo prefeito Tiago Amaral e pelo presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Fabrício Bianchi, na garagem da sede da Londrisul, na zona leste da cidade. Com isso, a prefeitura conclui mais uma etapa contratual da renovação da frota da cidade, que conta hoje com 378 ônibus.





Desde o início de 2025, outros 96 veículos novos foram incorporados à frota de Londrina. No mês de fevereiro foram 25 unidades e, em maio, outros 71, todos da Transportes Coletivos Grande Londrina, com um investimento total de R$ 85 milhões.

Os seis novos ônibus entregues nesta segunda vão ajudar a melhorar a idade da frota em circulação na cidade, que é de apenas 3,3 anos. No município, todos os ônibus são adaptados para cadeirantes, e metade deles tem ar condicionado.





Os veículos zero-quilômetro apresentados agora foram adquiridos pela Londrisul ao custo superior a R$ 4,96 milhões, e vão entrar em circulação imediatamente, atendendo as linhas 210 – Vitória, 601 – Terminal Acapulco e 602-Terminal Irerê.

Na solenidade, o prefeito Tiago Amaral salientou que Londrina hoje tem, proporcionalmente, a maior frota com ar-condicionado do Brasil. “Londrina melhorou significativamente na qualidade do transporte coletivo. A gente tem um índice de avaliação bastante positivo por parte da população. Claro que ajustes têm que ser feitos, e constantemente. As demandas são enormes, as pessoas sempre querem que o ônibus chegue mais perto da sua casa, e isso é justo. Querem ir da sua casa até o trabalho, até creche do seu filho, e querem que as viagens sejam mais rápidas, e estamos trabalhando e ajustando neste sentido”, pontuou.





Meio ambiente

As unidades adquiridas e que já estão sendo colocadas em circulação são do modelo com motorização “Euro 6”, uma norma internacional que estabelece limites rigorosos para a emissão de gases poluentes de motores a diesel. Os Euro 6 usam tecnologias de redução de emissões para diminuir os gases poluentes, como o óxido de nitrogênio, e exigem o uso de diesel com menor teor de enxofre.

“Os veículos [ônibus] poluem menos que uma motocicleta, aproximando de zero emissão de poluentes”, conta o presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Fabrício Bianchi.

A CMTU é quem faz a gestão do serviço do transporte coletivo na cidade. Bianchi lembra ainda que esses ônibus, de chassi Mercedes-Bens, têm outros itens de conforto, inclusive sendo equipados com suspensão pneumática, ar-condicionado de teto, assoalho em alumínio liso com revestimento em tapete Taraflex madeirado de alta-resistência, poltronas modelo “City” estofada com apoio de cabeça, poltrona do motorista com amortecimento hidráulico e cinto de segurança de três pontas retrátil.





Veículos adaptados

Os veículos, que já são adaptados para pessoas com dificuldades motoras poderem embarcar e desembarcar, possuem ainda vidros das janelas fumê colados, iluminação do salão total com leds, com três portas, elevador, sinal WiFi, dois espaços reservados para pessoas com mobilidade reduzida e ainda poltronas preferenciais para idosos, gestantes, obesos e autistas, além de três painéis especiais eletrônicos com itinerários.





O presidente da Londrisul, empresa do grupo Viação Garcia-Brasil Sul, que agrega também as empresas Santo Anjo e Princesa do Ivaí, José Boiko, enalteceu a prioridade da Prefeitura em relação à qualidade do transporte urbano, e disse que “a empresa também tem como preocupação a melhoria contínua do serviço para o cidadão londrinense”.

