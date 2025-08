Londrina reduz crimes e é cidade mais segura acima de 250 mil habitantes no Paraná

Em evento ocorrido nesta sexta-feira (1°), na Prefeitura de Londrina, o prefeito Tiago Amaral e representantes das forças de segurança locais divulgaram um balanço informativo demonstrando queda expressiva nos índices de crimes na cidade no primeiro semestre de 2025. O panorama atual de Londrina é de menor incidência de crimes violentos, roubos, furtos e outras ocorrências, em relação ao mesmo período de 2024.





Com apenas 13 homicídios dolosos, de janeiro a junho deste ano, contra 20 no ano anterior, o município teve queda de 35% nesse quesito. Assim, é hoje a cidade paranaense mais segura acima de 250 mil habitantes nesse sentido. No ano todo de 2023, houve 73 homicídios em Londrina, e 43 em 2024.

No recorte temporal do primeiro semestre de 2025, diversas cidades menos populosas que Londrina, com 579 mil habitantes, registraram mais mortes com intenção ou risco assumido do ato. Cascavel (369 mil) teve 32 homicídios, seguida por Foz do Iguaçu (297 mil) com 31, São José dos Pinhais (351 mil) com 20, Ponta Grossa (375 mil) com 17, e Maringá (430 mil) com 15. A capital Curitiba, com cerca de 1,8 milhão de habitantes, teve 91 homicídios dolosos de janeiro a junho, sete vezes mais que Londrina.





Os levantamentos referentes aos primeiros seis meses do ano, em comparação com 2024, reúnem estatísticas oficiais compiladas pelas polícias Civil, Militar, Penal e Científica, além da Guarda Municipal. Londrina teve redução em todas as modalidades de crimes analisadas.

A quantidade de roubo de veículos diminuiu 32%, saindo de 50 casos em 2024 para 34, enquanto os furtos de veículos caíram 17,8%, de 275 para 226. Outra queda foi a de roubo a cidadãos, de 412 para 372 entre os semestres analisados, perfazendo 9,7% a menos.





Mais um alcance significativo apontado foi a redução de estupros registrados em Londrina, baixando de 155 para 125 ocorrências (19,3%).

Aumentos importantes também foram enfatizados pelas forças de segurança da cidade. O principal foram os trabalhos de apreensão de drogas, com elevação de 81%, elevando a captura de 644 quilos para 1.101 quilos. A elucidação de homicídios foi outro destaque no primeiro semestre de 2025, chegando a 71,7% dos casos solucionados – em 2024 o percentual atingiu 55%. Houve ainda crescimento de 30% nos atendimentos prestados relativos à perturbação de sossego: 449 em 2024, ante 585 neste ano.

O prefeito Tiago Amaral frisou que Londrina vem trabalhando firmemente para aprimorar sua segurança pública, sendo a integração das forças oficiais o fator principal nos resultados relevantes já alcançados nos primeiros meses da atual gestão. “Uma de nossas prioridades é a segurança dos nossos cidadãos e cidadãs, e não abrimos mão disso. Temos hoje mais operações integradas, um diálogo verdadeiramente coeso entre as polícias, GM e instituições, o que está demonstrado nesse balanço semestral com números extraordinários. O quadro mostra redução de criminalidade em variados índices, comprovando a eficiência das ações. A entrega e o trabalho são as maiores virtudes dessa grande parceria que nos enche de orgulho, igualmente às estatísticas aqui apontadas. Vejo que estamos na direção certa para que Londrina tenha a melhor e mais eficiente força unida de segurança do Paraná e do Brasil”, declarou.





De acordo com o secretário municipal de Defesa Social, Felipe Juliani, os seis primeiros meses de gestão comprovam um trabalho de muito suor, empenho e parcerias frutíferas em prol da segurança e bem-estar da população. “Temos dados da GM muito expressivos, que incluem 500% de aumento nas abordagens, 213% mais cumprimentos de mandados de prisão e quase 200% a mais em prisões e detenções em flagrante, entre outros indicadores importantes. Agradeço e parabenizo imensamente todos os nossos parceiros no dia a dia de construção dessa nova realidade, sei que vamos aperfeiçoar ainda mais essa dinâmica de integração”, celebrou.

Para o delegado-chefe da Polícia Civil de Londrina, Fernando Amarantino, apenas a continuidade deste trabalho agregador levará a cidade a alcançar seus objetivos para uma segurança ainda melhor. “Na contramão do que ocorre em alguns grandes polos do Brasil, com altas taxas de criminalidade, estamos concentrando forças na antecipação e redução dos problemas, atacando fortemente situações antes que a violência chegue às pessoas. Qualificamos nossas investigações que levam a autoria e materialidade dos delitos. Tivemos importante queda de homicídios e também aumentamos a elucidação de casos, muito superior ao nível nacional, entre outras vertentes. Essa propaganda positiva precisa chegar ao público, pois é uma conquista de todos”, afirmou.





O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, Major Ricardo Eguedis, disse que a PM de Londrina hoje atua mais ombro a ombro e somando forças com a Guarda Municipal, elevando o padrão operacional da cidade. “As operações alcançam maior sinergia atualmente, favorecendo nosso compromisso de segurança com os cidadãos. Há mais troca de informação e ajuda mútua, e melhor diálogo com a própria comunidade. A Polícia Militar tem operações constantes com resultados claros. Os números gerais mostrados aqui indicam evolução para uma cidade mais valorizada e preocupada em combater a criminalidade em suas variadas formas”, garantiu.

Por sua vez, o delegado-chefe da Divisão Policial do Interior, da Polícia Civil do Paraná, Lanevilton Theodoro Moreira, apontou que há uma transformação positiva e avanços estruturais que resultam em serviços de maior qualidade prestado pelas polícias do estado. “Esse conjunto evolutivo passa por investimentos, estrutura física, normativas eficazes e trabalho permanente de dedicação dos agentes. Londrina vem mostrando sua força e desejo que continue galgando degraus importantes para executar ainda mais ações de excelência”, disse.





Também participaram da solenidade o chefe da Polícia Científica do Paraná em Londrina, Luciano Bucharles; o coordenador regional da Polícia Penal em Londrina, Élcio Martins Basdão; o comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar, Major Reis; o secretário municipal de Governo, Leonardo Carneiro; e os vereadores Matheus Thum e Marinho.

Guarda Municipal

O balanço apresentado no encontro desta sexta-feira, na Prefeitura, incluiu várias evoluções nos trabalhos desempenhados pela Guarda Municipal no primeiro semestre de 2025. O total de abordagens realizadas saltou de 554 para 3.354, ou 500%, reforçando o processo de intensificação da presença dos agentes em defesa dos próprios municipais e cidadãos londrinenses.





O cumprimento de mandados de prisão subiu de 23 para 72, ou seja, 213%. E as prisões em flagrante cresceram 195%, alçando de 153 para 452 o montante. Com relação ao trânsito, mais uma alta elevação numérica: 446% a mais em registros, de 678 aos atuais 3.705. Também foi possível deter mais condutores alcoolizados (66% de aumento), sendo 9 no semestre inicial anterior (2024) e 15 no atual.





O prefeito Tiago Amaral analisou que a Guarda Municipal vive um novo momento, aprimorando suas funções e mostrando sua missão efetiva de defender os cidadãos, para além das demandas de cuidado com os espaços públicos municipais. “A GM já presta serviços relevantes em diferentes segmentos, incluindo ações preventivas, operacionais, no trânsito e outras. Mas, estamos trabalhando para que seu papel seja ainda mais contundente em Londrina, consolidando o combate à criminalidade. Há um projeto de lei em elaboração para que a GM alcance um status similar a uma espécie de polícia municipal, aprimorando sua estrutura jurídica, de apoio e diretrizes com impactos grandes a médio e longo prazos”, informou.





Ações e novo Gabinete de Gestão Integrada

A segurança pública municipal, sob a gestão atual, vem sendo intensificada em diversas frentes, gerando resultados positivos já no primeiro semestre.





Ações de patrulhamento, prevenção e apoio à população dialogam com a política de tornar Londrina uma cidade mais segura, conforme apontou um levantamento recente feito pela Guarda Municipal, compilando os principais destaques dos primeiros meses de 2025. O relatório, divulgado na última quarta-feira (30), reúne dados sobre avanços operacionais, de prevenção, treinamentos internos e a intensificação da presença da GML em áreas estratégicas da cidade.





Nesse contexto, a Prefeitura também lançou nesta semana – dia 29 de julho – o chamado Gabinete de Gestão Integrada Municipal. O objetivo é integrar as forças de segurança pública e as instituições municipais para o enfrentamento conjunto da criminalidade, da violência e da desordem urbana.





O grupo foi instituído a partir do Decreto Municipal nº 373 de 2025 para ser um espaço permanente de articulação e cooperação entre os diversos órgãos e instituições que atuam na segurança pública do município. A intenção é promover o alinhamento das estratégias, o compartilhamento de informações e o fortalecimento das ações preventivas e repressivas em benefício da população.









