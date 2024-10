Londrina registra mais 80 casos de dengue na última semana

Londrina registrou mais 80 casos de dengue, de acordo com informe semanal da dengue, divulgado nesta terça-feira (1) pela Sesa (secretaria do Estado da Saúde) . Somados os dados do novo período epidemiológico, iniciado em 28 de julho de 2024, o município acumula 434 registros positivos.







Em todo o estado, segundo a Sesa, foram confirmados mais 269 casos da doença sem nenhum óbito na última semana . Desde o início do novo período epidemiológico, o Paraná registra 17.208 notificações e 2.196 casos confirmados sem mortes em decorrência da dengue.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No total, 329 municípios já apresentaram notificações de dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 205 possuem casos confirmados.







A 17ª Regional de Saúde de Londrina, composta por 21 municípios, acumula 589 casos confirmados da doença. Além de Londrina, registram casos positivos os seguintes municípios: Alvorada do Sul, Assaí, Bela Vista do Paraíso Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Jataizinho, Lupionópolis, Miraselva, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rolândia e Sertanópolis.





Apenas Cafeara, Pitangueiras e Tamarana não há registros positivos, de acordo com o boletim da Sesa.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: