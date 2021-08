Londrina se despede do calor com final de semana de chuvas

Depois de 42 dias, Londrina amanheceu com chuva nesta sexta-feira (27). Uma frente fria interrompe a estiagem no município e traz a máxima de 18°C e mínima de 14°C, se distanciando das altas temperaturas apresentadas na última semana.

Continua depois da publicidade





O IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), prevê dias mais frios para o final de semana também. No sábado (28), a cidade não deve ter o calor incomum dos últimos dias, com a previsão que a temperatura varie entre os 14°C e 24°C. No domingo (29), o município não apresenta grandes mudanças na previsão do tempo, com mínima de 17°C e máxima de 22°C.





A agrometeorologista Angela Costa alerta que os londrinenses podem tirar o guarda-chuva do armário para este final de semana com chuvas em Londrina. O instituto ainda ressalta que a umidade tende a ficar em níveis acima de 60%, o recomendado para a saúde.

Continua depois da publicidade





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.