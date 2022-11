Londrina sedia quinta edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas

A violência contra a mulher é um problema grave que diz respeito a toda a sociedade. O Núcleo Londrina do Grupo Mulheres do Brasil, por meio do seu Comitê de Combate à Violência contra Mulheres e Meninas, faz um alerta para essa temática global e convoca a população para participar da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, que acontece no dia 4 dezembro, em várias cidades do país e no exterior.





A caminhada acontece em sua 5ª edição no Brasil e pela segunda vez em Londrina, a partir das 9 horas, no Lago Igapó. O objetivo é que todos se unam a essa causa, cujos índices estatísticos são alarmantes.

Segundo a ONU, cerca de 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência ao longo da vida, apenas por causa de seu gênero. A violência de gênero é considerada pela organização uma pandemia.





Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres do Brasil, ressalta que o enfrentamento à violência contra as mulheres é uma das causas prioritárias do grupo e a sociedade não pode assistir passivamente a esse problema que impacta a todos.

“Não podemos mais aceitar que uma mulher passe por uma situação de violência a cada dois minutos e, muito menos, que seja morta a cada 6 horas, simplesmente pelo fato de ser mulher. Por isso, a nossa Caminhada anual visa chamar a atenção da sociedade civil para que possamos lutar para erradicar toda forma de violência contra mulheres e meninas”, afirma.





“A Caminhada visa conscientizar sobre a causa numa movimentação que ocorre em todo o país e nos cinco continentes, mobilizando a sociedade civil em diversas frentes públicas e privadas para ações efetivas de enfrentamento da grave questão social que aflige as mulheres em todo o mundo”, complementa Alexandra Segantin, CEO do Grupo Mulheres do Brasil.

Ao todo, mais de 50 cidades devem participar desta grande mobilização.

Em Londrina, a SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) divulgou recentemente um balanço dos atendimentos no CAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) e na Casa Abrigo Canto de Dália. De janeiro a outubro deste ano, as profissionais receberam 350 mulheres, sendo 271 novos casos de violência e 79 recorrentes, que são aqueles em que a mulher já recebeu um atendimento, mas infelizmente voltou a sofrer violência e foi novamente atendida.

Vale lembrar que a subnotificação mascara números ainda mais graves. Por isso, Giandra Gorgato, uma das líderes do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Núcleo Londrina, convoca a sociedade londrinense para que se una e se engaje na causa.





“Precisamos nos unir para mostrar que somos capazes de ação, e para que essas mulheres saibam que não estão sozinhas”, ressalta.

Para a caminhada no Lago Igapó no próximo domingo, haverá concentração e aquecimento a partir das 8h45 no Aterro do Lago. Nesta edição, a caminhada de Londrina conta com o patrocínio da Sercomtel e apoio de várias entidades e empresas, como Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher, OAB Paraná, OAB Londrina, ACIL, BPW – Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Londrina, Sicred Espaço Desk, Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora da Fecomércio PR, Associação das Mulheres Corretoras de Imóveis de Londrina, Nós do Poder Rosa, Londrina Pazeando e ComPaz.





ONDE BUSCAR AJUDA EM LONDRINA

Segundo a Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher, as mulheres que estão sofrendo violência podem buscar ajuda no CAM, que fica na avenida Santos Dumont, 408, no Boa Vista.





O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem agendamento prévio e pelo telefone (43) 3378-0132.

É possível, também, recorrer a uma lista completa com todos os endereços e telefones de contato dos serviços da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, disponível neste link.





Estão à disposição outros serviços, como a Delegacia da Mulher, pelo (43) 3322-1633, que é telefone e WhatsApp; o Plantão da Delegacia da Polícia Civil, no (43) 3378-3000 (funciona 24 horas por dia); a Central de Atendimento à Mulher 24 horas pelo Disque 180; a Polícia Militar no Disque 190, e a Patrulha Maria da Penha, pelo 153.





SERVIÇO





CAMINHADA PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS

Data e horário: dia 4 de dezembro, concentração a partir das 8h45

Local: Aterro do Lago Igapó