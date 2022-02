Londrina tem lei que autoriza a Prefeitura instalar bebedouros públicos

A lei que autoriza o executivo municipal a instalar bebedouros públicos foi sancionada pelo prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP) na manhã de quarta-feira (16),

O projeto de lei que deu origem à nova legislação municipal é de autoria da vereadora Lu Oliveira (PL). A sanção oficial aconteceu no gabinete do prefeito, na sede da prefeitura, com a presença de membros do executivo e da comunidade.

A nova lei autoriza a Prefeitura instalar bebedouros públicos com água potável para atender a comunidade em geral, acessíveis a adultos, crianças, pessoas com deficiência (PcD) e animais.





Os bebedouros públicos serão instalados em locais de fácil visualização, de grande fluxo de pessoas e em pontos turísticos e de lazer da população, como praças, parques, bosques, lagos, calçadão, terminal urbano e outros. Para a instalação e/ou manutenção dos bebedouros poderão ser feitas parcerias com empresas privadas, que atendam às necessidades recorrentes. O modelo ainda será definido pelo município, bem como os locais onde serão instalados.





O prefeito pediu para que as pessoa ajudem a cuidar dos bebedouros, quando eles forem instalados, e informou que, em breve, será feita uma reunião com representantes do executivo e do legislativo para a definição dos pontos onde os bebedouros serão instalados.



O projeto será realizado em parceria com a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), que vai inserir de 10 a 30 bebedouros em locais definidos pela município.