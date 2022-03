Londrina tem previsão de chuva para a tarde desta quinta-feira

Londrina pode ter chuva durante a tarde desta quinta-feira (10), aponta a previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Segundo o instituto, uma frente fria que vem do extremo sul do país deve chegar à região, causando instabilidade e pancadas de chuva irregulares, com maior probabilidade de ocorrer durante a tarde.

Com a chegada da frente fria, as temperaturas também devem apresentar uma leve queda, que não deve ser suficiente para aliviar o calorão dos últimos dias. De acordo com o IDR-PR, a mínima ficou em 21,4°C pela manhã e a máxima deve chegar aos 30°C. Na quarta-feira (9), para efeito de comparação, os termômetros atingiram 32,3°C.





O acumulado de chuvas de março segue em 93 mm após mais um dia seco na região de Londrina. O índice esperado para o mês inteiro é de 137,6 mm.





*Sob suprvisão de Luís Fernando Wiltemburg