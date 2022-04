Londrina tem previsão de sexta-feira nublada, mas sem chuva

A sexta-feira (29) deve ter céu nublado em Londrina, mas as chances de chuva são baixas, apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Segundo o instituto, uma massa de ar frio se aproximou da região e trouxe um aumento de nebulosidade. A probabilidade de chover em Londrina nesta sexta, no entanto, é muito baixa. A expectativa é de tempo firme, com o sol aparecendo entre as nuvens e a temperatura máxima chegando a 31°C. A mínima, registrada pela manhã, foi de 19°C.

Para o fim de semana, o cenário deve ser o mesmo, com previsão de tempo estável. Chuvas isoladas não estão descartadas no sábado (30) e no domingo (1), mas a probabilidade também é pequena. As temperaturas devem registrar uma leve queda, com as mínimas ficando entre 16 e 17°C, e as máximas não passando de 30°C.





No penúltimo dia de abril, o acumulado mensal de chuvas em Londrina segue em 77,8 mm. A média histórica esperada para o mês, de acordo com o IDR-PR, era de 108 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.