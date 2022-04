Londrina tem previsão de sol forte para esta quarta-feira

Londrina terá mais um dia de sol forte nesta quarta-feira (27), segundo o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





O instituto indica que não há previsão de chuva. Um bloqueio atmosférico causado por uma massa de ar seco está impedindo a chegada de sistemas de instabilidade à região.

As temperaturas seguem altas, com a máxima podendo atingir 31°C durante a tarde. A temperatura mínima, registrada pela manhã, foi de 18,2°C.

A umidade relativa do ar também sofre as consequências do bloqueio atmosférico. O índice mínimo ficou em 57% nesta terça-feira (26), e deve cair ainda mais para esta quarta, de acordo com o IDR-PR. O nível de umidade recomendado para a saúde humana, segundo especialistas, é de, ao menos, 60%.





Após mais um dia seco, o acumulado mensal de chuvas segue em 77,8 mm em Londrina. A média histórica para o mês de abril é de 108 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.