Londrina tem quatro pontos com radares de velocidade em teste; veja os locais

SEM PRAZO DEFINIDO



Não existe um prazo para a finalizar a avaliação destes equipamentos. “Se os números indicarem realmente a necessidade de um controle de velocidade nestes pontos eles vão ser oficializados e passar a operar e emitir autuações de trânsito. Por enquanto, isso não tem data para acontecer e nem é certo se vai acontecer ou não”, frisou. Publicidade

A possibilidade de a cidade ter mais pontos com fiscalização eletrônica divide alguns condutores. “O radar evita que a pessoa dirija correndo, mas já tem um monte em Londrina, não precisa de mais. Se não fica exagerado para uma cidade do porte da nossa”, opinou o entregador Cleverson Silva. “Muita gente pode não gostar, mas só leva a multa quem não respeita a velocidade ou avança o sinal vermelho. Quem anda certo não precisa ter receio”, comentou o autônomo Timotéo Fernandes.

Em maio deste ano a CMTU ativou novos pontos com radares: nas avenidas Castelo Branco, Soiti Tarumã e José Del Ciel Filho. Os aparelhos foram testados nestes endereços por cerca de seis meses, quando acabaram oficialmente ligados e passaram a autuar os condutores acima da velocidade. Publicidade



82 PONTOS COM RADARES FIXOS



O município tem hoje 82 pontos com fiscalização eletrônica fixa, sendo que 28 ainda flagram o avanço do sinal vermelho e a parada sobre a faixa de pedestres. A velocidade nestes locais varia de 40 km/h a 60 km/h. Na avenida Leste-Oeste, por exemplo, que é uma das mais movimentadas, tem apenas um radar, no cruzamento com a rua Amapá, que foi ligado em novembro de 2022. Publicidade

De 2019 até junho deste ano a CMTU aplicou 244 mil multas com radares fixos, em que 20.320 foi apenas no primeiro semestre de 2024.



MUDANÇA NA AVENIDA JK