Londrina tem saldo de 7,5 mil vagas de emprego até novembro, mostra Caged

O estoque de emprego formal em Londrina foi positivo em novembro. De acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) nesta sexta-feira (27), foram 8.323 contratações e 7.897 demissões no período, saldo de 426 postos de trabalho, avanço de 0,24% na comparação com o mês anterior.





Este é o melhor resultado desde agosto, quando o município fechou o mês com saldo de 665 vagas. Os melhores resultados foram obtidos nos primeiros dois meses do ano: 1613 em janeiro e 1.535 em fevereiro. Já no acumulado do ano, de janeiro a novembro, o município gerou 7.519 vagas, resultado de 104.126 admissões e 96.607 desligamentos. O número é 4,5% maior que o registrado no mesmo intervalo do ano passado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Já o Paraná registrou saldo de 4.121 empregos formais em novembro, com 146.718 contratações e 142.597 demissões, variação de 0,13% em relação a outubro. O resultado do mês foi o pior da Região Sul. Santa Catarina obteve saldo de 8.966 e o Rio Grande do Sul, ainda aquecido com a reconstrução do Estado após as enchentes do primeiro semestre, registrou saldo de 11.865.





No entanto, no acumulado do ano, o Paraná se destaca como o melhor desempenho da região, com saldo de 167.396 vagas, seguido por Santa Catarina (149.155) e Rio Grande do Sul (91.761). No país, o Paraná só fica atrás de São Paulo (647.660) e Minas Gerais (207.494), estados mais populosos.

Publicidade