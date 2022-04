Londrina terá 100% de luminárias LED até junho de 2024, promete a prefeitura

A Prefeitura de Londrina acaba de apresentar o plano de ação para a execução das etapas finais (biênio 2022/2024) do programa de modernização da iluminação pública “Londrina Cidade Iluminada”, em vigor desde 2019. O trabalho é conduzido pela Londrina Iluminação S.A e nesta última etapa será executado em três fases. A primeira, que vai até o mês de junho, prevê a colocação de luminárias LED em 5.021 pontos de luz, de 43 setores (bairros) do perímetro urbano.



Neste momento, os serviços estão sendo realizados em uma área de 360 mil metros quadrados na região leste, abrangendo o Conjunto São Pedro e partes de outros seis bairros vizinhos, onde residem aproximadamente 470 famílias. Na segunda etapa, serão trocados 10 mil pontos, entre julho deste ano a junho do ano que vem. E a terceira e última etapa compreenderá 17.651 pontos, de julho de 2023 até junho de 2024, perfazendo um total de 32.672 pontos. Os investimentos são de 56,5 milhões.



Com esta etapa final, Londrina deve atingir uma iluminação 100% LED em ruas, avenidas, vielas, praças, viadutos urbanos, canteiros centrais, rotatórias e jardins. Até o momento, já foram substituídas mais de 29.300 antigas lâmpadas de vapor de mercúrio, vapor de sódio e de vapor metálico, além dos “braços” (haste que sustenta a luminária) e dos “chicotes” (fiações embutidas nos braços) que fazem as conexões com a rede elétrica da Copel, por luminárias LED. O número corresponde a 47% do serviço a ser realizado na sua totalidade.







“Trocar as atuais luminárias pelas mesmas potências em LED traz uma economia financeira grande, mas estamos querendo equacionar para aproveitar esta mesma economia e aumentar a potência das luminárias, para deixar as ruas mais claras, mais vivas e mais seguras”, afirmou o prefeito Marcelo Belinati durante a apresentação do plano de ação, em 18 de março.







