Londrina terá ação de recolhimento de resíduos eletroeletrônicos neste sábado

Neste sábado (27), das 8h às 15h, será realizada uma ação de recolhimento de resíduos eletroeletrônicos na Unicesumar Londrina (Avenida Santa Mônica, 450, Vila Fraternidade). A população terá a oportunidade de descartar itens como televisores, computadores, celulares, aparelhos de micro-ondas e ar-condicionado, geladeiras, fogões, ventiladores, cabos e mouses, entre outros.





Promovida pelo Rotary Club de Londrina Sul, em parceria com a Green Ocean Lixo Eletrônico, a ação tem o apoio da Unicesumar, que cedeu seu espaço, e da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema). A equipe da pasta vai oferecer orientações à comunidade sobre o descarte correto tanto de resíduos eletroeletrônicos quanto de outros materiais como entulhos e móveis.

Após a coleta, os itens serão pesados e, para cada quilograma de material recolhido, 50 centavos serão doados à ONG Viver, que promove assistência social e bem-estar a crianças e adolescentes com câncer. Os itens que puderem ser reaproveitados serão doados, enquanto os demais serão vendidos, e seus componentes utilizados como matéria-prima pela indústria.





A assessora de Educação Ambiental da Sema, Lidiani Damiani, destacou a importância do descarte correto de materiais eletroeletrônicos. “Isso permite que esses itens retornem à cadeia produtiva, reduzindo assim a necessidade de extrair matérias-primas da natureza. Além disso, esses resíduos são perigosos quando descartados no meio ambiente, pois liberam elementos que contaminam os lençóis freáticos e afetam a saúde dos animais e plantas”, sublinhou.

