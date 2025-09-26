Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
DAS 8H ÀS 15H

Londrina terá ação de recolhimento de resíduos eletroeletrônicos neste sábado

Redação Bonde com N.Com
26 set 2025 às 16:01

Compartilhar notícia

Emerson Dias/N.com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Neste sábado (27), das 8h às 15h, será realizada uma ação de recolhimento de resíduos eletroeletrônicos na Unicesumar Londrina (Avenida Santa Mônica, 450, Vila Fraternidade). A população terá a oportunidade de descartar itens como televisores, computadores, celulares, aparelhos de micro-ondas e ar-condicionado, geladeiras, fogões, ventiladores, cabos e mouses, entre outros.


Promovida pelo Rotary Club de Londrina Sul, em parceria com a Green Ocean Lixo Eletrônico, a ação tem o apoio da Unicesumar, que cedeu seu espaço, e da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema). A equipe da pasta vai oferecer orientações à comunidade sobre o descarte correto tanto de resíduos eletroeletrônicos quanto de outros materiais como entulhos e móveis.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Após a coleta, os itens serão pesados e, para cada quilograma de material recolhido, 50 centavos serão doados à ONG Viver, que promove assistência social e bem-estar a crianças e adolescentes com câncer. Os itens que puderem ser reaproveitados serão doados, enquanto os demais serão vendidos, e seus componentes utilizados como matéria-prima pela indústria.


A assessora de Educação Ambiental da Sema, Lidiani Damiani, destacou a importância do descarte correto de materiais eletroeletrônicos. “Isso permite que esses itens retornem à cadeia produtiva, reduzindo assim a necessidade de extrair matérias-primas da natureza. Além disso, esses resíduos são perigosos quando descartados no meio ambiente, pois liberam elementos que contaminam os lençóis freáticos e afetam a saúde dos animais e plantas”, sublinhou.

Publicidade



BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com N.Com

Por Redação Bonde com N.Com.

Londrina SEMA lixo eletrônico resíduos sólidos Meio Ambiente
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas