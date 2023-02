Londrina terá Carnaval com muita chuva e temperaturas amenas

No primeiro Carnaval após dois anos sem festas ou com restrições, por conta da pandemia de covid-19, a fantasia da vez terá que ser guarda-chuva e capa. A previsão da meteorologia para os próximos dias é de muita chuva.





“A atmosfera vai se manter instável. Têm sistemas que estão atuando e vão potencializar a condição de chuva. Será um Carnaval chuvoso”, alertou a agrometeorologista Angela Costa, do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).



A média climatológica para o mês de fevereiro em Londrina é de 181 milímetros. Até a manhã de sexta-feira (17) já havia chovido 175 milímetros.





“Temos um acumulado bem expressivo e a média será ultrapassada tranquilamente. Tem previsão de alguns períodos de sol nos próximos dias, mas a chuva vai predominar. Até o final do mês deveremos ter chuva”, destacou. O mesmo é esperado para o restante do Paraná, inclusive no litoral.

A especialista explicou que os meses do verão costumam ser aqueles com maiores volumes de chuva.





“Os maiores acumulados são esperados para dezembro, janeiro e fevereiro. Depois vai diminuindo. Além disso, o fenômeno La Niña, que atuou nos últimos três anos e tivemos veranico, estiagem, está perdendo intensidade. Isso faz com que voltemos ao normal”, detalhou.

As temperaturas para o Carnaval deverão repetir a dos últimos dias, com sensação mais fresca, porém, com alguns momentos de tempo abafado. A mínima prevista é de 18º graus e a máxima de 27º graus.





Na terça-feira (21), por exemplo, a temperatura pode variar de 19ºC a 24ºC, com possibilidade de chover 17 milímetros.





