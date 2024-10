Londrina terá mais quatro totens de segurança; serão 12 no total

O número de totens de segurança da GM (Guarda Municipal) em Londrina será incrementado em quatro. A prefeitura fez um aditivo com a CTD (Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento), que disponibiliza os equipamentos. O dispositivos vão custar mais R$ 16,9 mil cada por mês, em um vínculo de um ano e dez meses, que é o período restante para a finalização do atual contrato, que começou em 2023.





Os locais escolhidos foram a praça Tomi Nakagawa, no centro; praça Nishinomiya, zona leste; lago Norte, na região norte; e lago Igapó, na avenida Higienópolis esquina com a rua Joaquim de Matos Barreto, na zona sul. "Temos o objetivo desse totem da avenida Higienópolis já auxiliar durante o fim de ano, com as festas e a decoração de Natal. No lago Norte vai ser instalado um banheiro com contêiner e o totem vai ser útil para garantir o cuidado deste espaço", destacou o coronel Pedro Ramos, secretário municipal de Defesa Social.

Atualmente, a cidade conta com oito totens: Praça Dom Pedro I, Centro de Artes e Esportes Unificados, Bosque Central, Concha Acústica, praça do Complexo Esportivo do conjunto Maria Cecília, Praça da Bandeira, Anfiteatro do Zerão e na rotatória do cruzamento das avenidas Ayrton Senna e Maringá. Somando todos os aparelhos, antigos e novos, o investimento total ao final do acordo será de R$ 5,7 milhões.





A proposta inicial da secretaria municipal de Defesa Social era de contratar mais 11 aparelhos no ano que vem. No entanto, por questões orçamentárias apontadas pelo Comitê Especial de Gestão Orçamentária e Financeira do município, foram definidos quatro para este ano. "Tínhamos o projeto de ampliação para 2025, porém, conseguimos adiantar quatro para ainda este ano em razão dos resultados", afirmou.

BOTÃO DE EMERGÊNCIA





Os totens de monitoramento são equipados com câmeras, um botão de emergência para contato direto com a central da GM, reconhecimento facial, alto-falante, entre outras funcionalidades que objetivam impedir a ocorrência de crimes, como furtos, roubos e atos de vandalismo. Pelo equipamento, por exemplo, os agentes conseguem disparar uma sirene caso identifiquem alguém cometendo uma infração.





"O toten se mostrou na prova de conceito uma ferramenta eficaz. Essa prova foi realizada na praça Dom Pedro, depois da revitalização, e as pessoas estão utilizando, não tem mais vandalismo. Essa prova gerou a possibilidade da administração colocar em mais sete locais e agora outros quatro", pontuou.





