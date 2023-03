Londrina terá mutirão contra a dengue em bairro da zona norte

Um mutirão de limpeza contra a dengue acontece neste sábado (1), no jardim Paraty, região norte de Londrina. A ação é da Prefeitura por meio da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e da SMS (Secretaria Municipal de Saúde (SMS).





Serão percorridas as seguintes vias: ruas Ibrahim Soubhia, Café Cereja, Café Caturra, Café Morra, Café Bourbon e avenida Café Rubiácea.





A aticidade acontece apenas no sábado com o objetivo de auxiliar os moradores na eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, que também causa zika vírus, febre amarela e chikungunya.

De acordo com o secretário de Saúde, Felippe Machado, a escolha da área a ser alvo desta ação ocorreu em função do alto número de casos de dengue identificado nos dois bairros. Os levantamentos da pasta têm apontado que a maioria dos focos localizados no interior dos imóveis, conforme Machado, em objetos capazes de acumular água e que, muitas vezes, vão parar em fundos de vale e terrenos baldios por descarte irregular.





Para atenuar o problema e diminuir o índice de infestação, Saúde e CMTU vão atuar de maneira integrada. Enquanto os agentes da coordenação de endemias vão percorrer as casas para orientar a população e distribuir sacos plásticos para acomodar resíduos, os caminhões da companhia farão o recolhimento porta a porta de restos de construção, ferragens, pneus, móveis em madeira, louças sanitárias e outros itens com potencial de armazenar água.



“A CMTU realiza esse trabalho de limpeza nos locais públicos diariamente. Recentemente os bairros Parigot de Souza 3, Paraíso, Jardim Nossa Senhora da Paz, fundo de vale na rua Augusto Jondral e São Francisco receberam limpeza em locais pontuais onde infelizmente há o descarte irregular. É muito importante que a população descarte o lixo nos locais recomendados e também cuide dos seus quintais”, pontua o presidente da CMTU, Marcelo Cortez.





A orientação é para que os moradores promovam a limpeza das casas e quintais, colocando o material a ser recolhido nas calçadas em frente aos imóveis. Os resíduos serão retirados pelos veículos municipais e, posteriormente, receberão destinação ambientalmente adequada.





Dados do último relatório da situação epidemiológica de dengue em Londrina dão conta de que, até terça-feira (28), havia 8.885 notificações da doença, com 2.119 casos descartados, 1.475 confirmados e outros 5.291 ainda em análise.