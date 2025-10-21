Londrina terá observação gratuita da chuva de meteoros nesta madrugada

Os céus de Londrina prometem espetáculo nesta madrugada. O GEDAL (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) fará uma sessão especial de observação pública da chuva de meteoros Orionídeos, fenômeno provocado pelos detritos deixados pelo Cometa Halley.
O encontro será da meia-noite até o amanhecer, entre esta terça (22) e quarta-feira (23), no fim da Estrada do Limoeiro (Zona Leste), onde termina o asfalto. O evento é gratuito e aberto à comunidade. Durante o pico da chuva, é possível observar entre 20 e 30 meteoros por hora, que cortam o céu a velocidades de até 250 mil quilômetros por hora.
Segundo Miguel Fernandes Moreno, coordenador do GEDAL, as chuvas de meteoros, como as que acontecerão entre terça e quinta, são fenômenos recorrentes. “Elas acontecem anualmente, sempre na mesma época do ano. Esses meteoros são pedrinhas que entram na atmosfera e formam as estrelas cadentes. No caso dos Orionídeos, eles têm origem no rastro de poeira deixado pelo cometa Halley, que passa a cada 76 anos", explica o estudioso.
De acordo com Moreno, a visibilidade deve ser favorecida nesta edição, já que a Lua estará apenas 2% iluminada. “A luz da Lua é uma fonte de poluição luminosa natural e atrapalha a observação. Desta vez, ela praticamente não estará visível, o que facilita bastante”, observa.
O coordenador do GEDAL explica, ainda, que o fenômeno pode ser visto de qualquer lugar do país, mas que o sucesso da observação depende das condições do local.
“O maior impacto não é a localização geográfica, mas a poluição luminosa. No centro da cidade, você vê poucas estrelas. Já em um sítio ou numa área afastada, o céu fica muito mais brilhante e bonito. É por isso que realizamos o evento fora da área urbana”, afirma.
O nome Orionídeos, segundo ele, tem origem na constelação onde está o ponto de radiação, ou seja, na constelação de Órion. Além da chuva de meteoros, o grupo de estudo também levará telescópios para a observação de Saturno e seus anéis, além de nebulosas e aglomerados estelares.
"A observação dos meteoros é feita a olho nu, mas, enquanto isso, o público pode aproveitar os telescópios. Não há custo nenhum, é só chegar e aproveitar o céu”, completa Moreno.
O GEDAL recomenda que os participantes levem agasalhos, lanches e cadeiras de praia para maior conforto durante a madrugada. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (43) 99622-1149 ou pelo Instagram do grupo (@gedalondrina).