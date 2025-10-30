Londrina terá protestos contra mortes em favelas no Rio de Janeiro

Londrina será uma das cidades brasileiras a aderir ao ato nacional contra as mortes em favelas do Rio de Janeiro, onde uma megaoperação das polícias do estado deixou 121 mortos na terça-feira (28). A concentração acontecerá a partir das 18h d esta sexta-feira (31) , em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, em uma mobilização que reúne dezenas de coletivos e movimentos sociais do município.





O protesto, intitulado “Chamado geral contra a morte - o Estado mata negros e pobres no RJ e no Brasil”, faz parte de uma data unificada de manifestações em todo o país. O objetivo é denunciar o que os organizadores classificam como uma política sistemática de extermínio da população negra e periférica, travestida de “combate ao tráfico”.





Entre as entidades participantes estão o Desencarcera Londrina, Frente Antirracista de Londrina, Coalizão Negra por Direitos, MNE (Movimento Negro Evangélico), Coletivo Black Divas, Tenda Cultural Hip Hop, UENPRETA, Núcleo Periférico, Coletivo Vista Bela em Movimento, Levante Popular da Juventude, Agenda Nacional pelo Desencarceramento, além dos mandatos da deputada federal Lenir de Assis e do deputado estadual Renato Freitas.





Nas publicações via redes sociais, os organizadores afirmam que as ações policiais no Rio de Janeiro representam uma “política de segurança pública baseada na violência que destrói vidas, famílias e territórios”. Eles defendem uma nova abordagem para as políticas de drogas e segurança, “centrada na vida, na dignidade e na justiça”. O ato também cobra "o fim da impunidade e a responsabilização do Estado pela letalidade policial".



