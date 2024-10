Londrina terá transporte coletivo gratuito neste domingo de eleições

Assim como aconteceu no primeiro turno, o transporte coletivo de Londrina será gratuito no próximo domingo (27), quando ocorre o segundo turno das eleições municipais. A votação será das 8h às 17h.





A medida foi publicada no Jornal Oficial de quinta-feira (24), em decreto assinado pelo prefeito em exercício João Mendonça. A gratuidade no dia do pleito atende a uma determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em nota, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) informou que será adotada a tabela de horários referente a dias úteis. Durante todo o domingo, fiscais da CMTU e das empresas estarão nos terminais de integração para acompanhar a movimentação de usuários.





"Aos eleitores que utilizarão o transporte coletivo para chegar aos locais de votação, a orientação é que acessem os veículos pela porta da frente e aguardem a liberação da catraca pelo motorista. Pelo telefone 0800 400 7020, da central de atendimento do serviço, será possível tirar dúvidas e consultar horários", diz a nota.

