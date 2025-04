Londrina teve o mês de março mais quente da história, segundo Simepar

Londrina e outras sete municípios do Paraná tiveram em março de 2025 a média da temperatura máxima mais elevada da série histórica para o mês, segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Além disso, em todas as 45 cidades que têm estação meteorológica do Simepar a temperatura média ficou acima do normal em março, com destaque para Cândido de Abreu, que teve uma temperatura média de 25°C em 2025, dois graus acima da média histórica, que é de 23°C. Os dados divulgados nesta terça-feira (1º) apontam que, assim como fevereiro, o terceiro mês do ano foi quente em relação ao contexto recente.

Em Telêmaco Borba, a média da temperatura máxima foi de 31,2°C, a maior desde 1998; em Santo Antônio da Platina, com 31,5°C, foi a mais alta desde 2019; em Londrina, que registrou 32,2°C, a média foi a mais elevada desde 1998; e em Laranjeiras do Sul, com 29,9°C, o recorde superou o mês de março de 2019.





As outras cidades com temperaturas elevadas foram Francisco Beltrão, com 31,0°C, a mais alta desde 2011; Fazenda Rio Grande, com 27,2°C, a maior desde 2010; Cornélio Procópio, com 31,6°C, a mais alta desde 2019; e Cândido de Abreu, com 33,8°C, a mais alta desde 1998. Com relação às temperaturas médias de março, Francisco Beltrão registrou 23,6°C, a mesma de março de 2024 e mais alta desde o início da série histórica, em 2011.

Apenas uma cidade do Paraná teve a temperatura média de março levemente abaixo da média: Candói, com 25,4°C em março de 2025, sendo que a média histórica na cidade é de 25,7°C.





“Tivemos anomalia de temperatura média positiva em boa parte do Paraná, mas com valores não tão expressivos em alguns setores. Em Curitiba, no Litoral e no Centro Sul as anomalias ficaram de 0°C a 1°C positivo. No setor Norte as anomalias ficaram acima de um grau positivas”, ressalta Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

