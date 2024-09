Londrina vai comprar até 150 aparelhos para academias ao ar livre

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) pretende comprar até 150 equipamentos para instalação de academias ao ar livre em praças de Londrina. “As academias serão instaladas onde o poder público avaliar existe a necessidade, sem locais pré-definidos”, pontuou a companhia, por meio de nota. O valor máximo da licitação é de R$ 476 mil, dinheiro proveniente do fundo de urbanização. As empresas interessadas em participar do certame, na modalidade registro de preço, tem até a próxima segunda-feira (23) para apresentar a proposta.







Neste formato de edital, o município adquire e paga a partir do que demanda, podendo usar tudo o que foi estipulado no projeto, menos ou mais peças, desembolsando a diferença, neste caso. Entre os objetos em aço carbono que serão adquiridos estão 15 alongadores com três alturas e a mesma quantidade de equipamento de remada sentada - que fortalece a musculatura de ombros e costas - e simulador de caminhada duplo conjugado. Também serão comprados 15 bancos com tubos de aço.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A companhia justifica o investimento, no termo de referência, afirmando que o intuito é “de que os munícipes que frequentam (as praças) possam se alongar, fortalecer e desenvolver a musculatura, além de trabalhar a capacidade aeróbica e coordenação motora”. “Além disso, as academias ao ar livre proporcionam momentos agradáveis e de lazer às pessoas”, pontuou. Para a reportagem, a CMTU informou que “não comenta editais em andamento” com entrevistas.





Publicidade

RESPONSABILIDADE





O prazo para execução da ata de registro é de um ano, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. A validade da proposta comercial terá que ser de, no mínimo, 60 dias, contados a partir da data da sessão pública. A instalação nos locais ficará a cargo dos servidores do município e a manutenção, segundo a companhia, “será feita pela CMTU e pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina), a depender de cada caso”. Londrina tem cerca de 108 academias ao ar livre e aproximadamente 250 praças.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.