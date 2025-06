Londrina vira sobre o Araucária e respira no sub-20

O Londrina venceu o Araucária por 3 a 2 de virada no sábado (31), no estádio do Café, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense Sub-20, e respirou na competição. Com dez pontos, o Tubarãozinho está em 9º, mesma pontuação do Patriotas, que abre a zona de classificação. Os gols do LEC foram marcados por Matheus Patola (2) e João Rikelme.





O Araucária abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo. O Londrina reagiu na etapa final: Matheus Patola marcou aos 1 e aos 41 minutos, e João Rikelme virou aos 46, após passe de Hiago.

City London

O City London, outro time da cidade que está na elite do Campeonato Paranaense sub-20, conquistou resultado importante ao vencer o Rio Branco fora de casa por 1 a 0, com gol de Fernando. Com a vitória, a equipe londrinense deixou o time de Paranaguá isolado na lanterna com apenas três pontos e foi a sete, ainda em 11º, mas apenas um ponto atrás do Araucária.





