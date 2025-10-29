Parceria entre Prefeitura de Londrina e Hospital Vascular zera fila de espera por cirurgia de varizes

Ele explica que alguns pacientes estavam na fila de espera por mais de nove anos. Segundo o médico, o principal estigma relacionado às varizes é em relação ao tempo de repouso após o procedimento, que costuma ser de 30 dias de repouso no modelo convencional. "O paciente evita fazer a cirurgia de varizes porque não quer se afastar do trabalho dele", detalha.

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (29) pelo diretor administrativo do Hospital Vascular de Londrina, o cirurgião Rodrigo Gomes, que disse que as varizes atingem cerca de 30% da população e é mais predominante nas mulheres a partir dos 40 anos. A doença também é a décima principal causa de afastamentos do trabalho.

Uma parceria entre a Prefeitura de Londrina e o Hospital Vascular possibilitou zerar a fila de espera por uma cirurgia de varizes no município. Entre janeiro e outubro deste ano, cerca de sete mil pacientes foram atendidos e 1.274 passaram pelo procedimento cirúrgico, sendo 120 acima dos 80 anos.





Cirurgia a laser





No hospital, o procedimento é minimamente invasivo, feito com auxílio de um laser, o que exige um repouso de apenas dois dias. "A gente conseguiu ofertar esse tratamento da mesma forma que é feito para os pacientes do particular para os nossos pacientes do SUS, que é assim que tem que ser mesmo", afirma, ressaltando que é procedimento de alta tecnologia utilizando toda a expertise do hospital, referência no tratamento de cirurgias vasculares.

Dentre as 1.274 cirurgias feitas, 120 foram em pacientes acima dos 80 anos, que muitas vezes apresentam quadros mais graves e complicações da doença, o que exige um cuidado maior durante e após o procedimento.





Semana da Trombose





Uma dessas complicações é a trombose, doença que mata mais do que câncer de mama, aids e acidentes de trânsito juntos, segundo o especialista. Para isso, é recomendado que os pacientes com algum fator de risco, como hipertensão arterial, diabetes e colesterol, para a trombose façam um check up vascular. Em alusão à Semana da Trombose, Gomes anunciou também que o hospital vai fazer a doação de 100 check ups vasculares gratuitos ao município. Os principais sinais da trombose são o inchaço, a dor e a vermelhidão local.

Ao "desafogar" a fila de espera pelo procedimento, o paciente que der entrada em uma Unidade Básica de Saúde já consegue passar por uma consulta especializada em até 60 dias e, caso seja necessário, fazer o procedimento em, no máximo, 90 dias. No hospital, ele passa por todos os exames para identificar o melhor tratamento, que nem sempre é cirúrgico.

Rodrigo Gomes afirma que o Hospital Vascular de Londrina está à disposição para ser um “pilar estratégico” do Sistema Único de Saúde na cidade para acolher à população que precisa de um atendimento vascular. Ele explica que o contrato com o município segue vigente, sendo que o mutirão foi apenas o “primeiro passo” para zerar a fila. “A gente tem confiança de que não vai parar”, aponta.





Busca por parcerias

A secretária de Saúde de Londrina, Vivian Feijó, confirmou que o contrato com Hospital Vascular de Londrina permanece em andamento, mas que outras clínicas e hospitais também podem entrar nessa parceria com o município. “Os dados produtivos e o resultado final à população são muito positivos”, afirma.





O prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), ressaltou que o SUS precisa de parceiros para que a saúde da população caminhe, o que possibilitou zerar a fila de espera pelos procedimentos de varizes no município. “Nós precisamos entender que a saúde precisa ser feita com todo mundo, nós precisamos chamar todo mundo para a conversa, é isso o que nós fizemos”, comenta, em relação à parceria com o Hospital Vascular de Londrina.





Mesmo após ter acabado de passar pelo procedimento cirúrgico para resolver o problema das varizes, que já o acompanhava há mais de três anos, Luiz Vicente Verillo, 74, garantiu que está feliz e sem dor. Ele elogiou o atendimento de toda a equipe, que definiu como “de primeira”, e, agora, vai poder retomar a vida como ela deve ser: ser dor.





Há alguns meses, ele conta que estava a caminho do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP), e sentiu uma dor muito forte na perna por conta das várias horas sentado no banco do ônibus. Nesse momento, quase desistiu da viagem. Agora, quer retornar ao local para agradecer.

Mas a viagem ainda é um plano para o futuro, já que agora o que ele quer é ficar de repouso para que o procedimento seja um sucesso por completo.



