Mulher de Londrina cai em 'golpe do amor' achando que ajudava Roberto Carlos

A Delegacia de Estelionatos de Londrina investiga uma denúncia em que uma moradora da cidade teria sido vítima do chamado "golpe do amor", crime em que o golpista utilizada de identidade falsa para atrair a pessoa e envolvê-la emocionalmente, quando aproveita para pedir dinheiro. Só que neste caso, o estelionatário se passou pelo cantor Roberto Carlos, que tem 83 anos, deixando uma fã londrinense no prejuízo.





O valor exato que foi perdido ainda está sendo verificado, porém, a polícia já sabe que se trata de um montante financeiro volumoso. Toda a conversa entre a vítima e o falso Roberto Carlos foi pelas redes sociais. "Segundo a vítima, ela é muito fã dele e esse golpista tinha uma página semelhante. Se passando pelo cantor, o criminoso alegou que estava com a conta bloqueada, que hackers tinham invadido a conta dele e aí ficou descapitalizado por um tempo. Ele pediu uma ajuda para essa fã", narrou o delegado Edgard Soriani.

A vítima teria feito várias transferência bancárias e até empréstimos pessoais acreditando que estava mandando o dinheiro para o ídolo e um dos mais famosos cantores brasileros. "Com isso desestruturou toda a família. Quando realmente descobriu o golpe, o buraco já 'estava grande', ela já tinha acabado com as economias da família", destacou.





Até promessa de uma viagem no cruzeiro do Roberto Carlos o golpista fez para convencer a mulher a ajudá-lo. "Eu até falei para ela: mas você acha que o rei Roberto Carlos não teria condições? Ela falou que a conversa foi tão boa, tão enganosa, que ele disse que ia restituir na sequência. Foi fazendo essa ilusão e, infelizmente, houve um prejuízo considerável para essa vítima", pontuou.

