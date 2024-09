Londrinenses continuam usando o X na Sercomtel após rede social ser 'derrubada' pelo STF

Após a derrubada do X (antigo Twitter) a pedido do ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal), na última sexta-feira (30), vários londrinenses continuam usando a rede social normalmente em Londrina. Isso porque a Sercomtel, tradicional empresa de telecomunicações com sede no município, aparentemente ainda não seguiu as recomendações da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).





Até a tarde desta segunda-feira (2), o X estava funcionando nas redes wi-fi da operadora. A reportagem apurou com diversos usuários que a rede social não foi derrubada pela Sercomtel desde sexta-feira. O problema - ou solução para os fanáticos em comentar no antigo app do passarinho azul - não é exclusivo da empresa londrinense. Diversos usuários das chamadas "internet de bairro" de todo o Brasil relataram o mesmo fenômeno.

No próprio aplicativo, a hashtag "No wi-fi" registrou 7 mil comentários. Além dela, as tags "funcionando" e "voltou" também tomaram conta do espaço virtual, que, com base na decisão da corte suprema, deveria estar "desabitado".





"O meu Twitter segue vivíssimo no wi-fi. Realmente, morar na roça tem seus benefícios", brincou um internauta. "Eu não estou usando VPN. Eu não sei por que, mas meu perfil pelo wi-fi não foi bloqueado, seja na internet de casa, seja na internet dos outros. No 4G não carrega", comentou outro.

A reportagem também apurou com um usuário londrinense que o X não foi bloqueado pela empresa Hunno, que foi procurada para dar esclarecimentos sobre o assunto, mas não respondeu até a publicação deste texto.





A Sercomtel também foi procurada. A operadora comunicou, por meio de nota, que "deu cumprimento imediato à decisão judicial a partir do momento em que foi notificada pela Anatel". A empresa pontuou que "o bloqueio aconteceu de forma gradativa pelo fato de envolver vários setores e sistemas da empresa, até atingir 100% da rede".

A reportagem contatou a Anatel sobre os diversos relatos de irregularidades em Londrina. A autarquia, por meio da assessoria de imprensa, afirmou que a situação está sendo analisada.





Nesta terça-feira (3), o X utilizado na internet da Sercomtel já não estava mais funcionando.

