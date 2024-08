Londrinenses podem testar glicemia e verificar pressão no Calçadão nesta segunda-feira

Testes de glicemia e verificação de pressão arterial serão realizados gratuitamente pelos alunos de medicina da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) - campus Londrina nesta segunda-feira (26), no Calçadão (região central). A ação acontece entre 13h30 e 16h.







“É uma ótima oportunidade para receber atendimento de saúde de forma rápida e sem necessidade de agendamento. Caso seja percebida alguma alteração na pressão arterial ou na glicemia, os alunos realizam o encaminhamento do paciente para a unidade de saúde mais próxima de sua residência”, explica a professora do curso de Medicina, Taiara Maestro de Paula.

O teste de glicemia mede a taxa de glicose no sangue e é importante para diagnosticar e monitorar a diabetes, uma condição que atinge em torno de 20 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. O procedimento é rápido e o resultado pode ser conferido na hora, não é necessário estar em jejum.





Da mesma forma, o controle da pressão arterial também é essencial, uma vez que a hipertensão se manifesta em 27,9% da população brasileira e é considerada um dos fatores de risco metabólico que mais contribuem para todas as causas de óbito e para a morbidade e mortalidade por doença cardiovascular, de acordo com o último levantamento do Vigitel - Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.







